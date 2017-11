Se Comenta

:Que sigue dando de qué hablar el alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos, pues aunque su cabildo le aprobó 12 millones de pesos para comprar asfalto y con ello reparar los baches, zanjas y socavones del municipio lleva dos meses "haciéndose como que la virgen le habla" y muchas calles de la demarcación siguen como queso gruyere...

Actores políticos locales le recuerdan al edil que ya no queda mucho tiempo para ejercer de manera efectiva el recurso, pues debido al periodo vacacional que se aproxima los trabajadores, sobre todo los sindicalizados, dejan de laborar a mediados del mes de diciembre. Además, que las acciones se deben de realizar por seguridad de la población

:Que dieron buena impresión a sus representados los diputados locales que votaron a favor de no aumentar los precios del predio para el próximo año, excepto si el uso de suelo se cambia de agrícola a comercial o urbano. Los 125 municipio del Estado de México están obligados a seguir cobrando la misma tarifa por concepto de uso de suelo.

:Que a los que no les hizo gracia fue a los presidentes y tesoreros municipales, pues al menos 111 demarcaciones habían solicitado incrementar los valores desde 15 hasta 205 por ciento. Sin embargo, la legislatura mexiquense decidió no afectar a la población, sobre todo a aquellos que sufrieron daños en sus inmuebles como consecuencia del sismo del 19 de septiembre.

:Que al municipio de Ocuilan que encabeza Félix Linares, cuando no le llueve, le truena: resulta que, dice el delegado de la Sedesol José Luis Cruz Flores, que la localidad no ha concluido con los trámites necesarios para recibir los recursos del programa de Empleo Temporal Inmediato luego del sismo del 19 de septiembre. No terminan de establecer a los beneficiarios, y esa tardanza del censo se debe a que las viviendas dañadas están muy dispersas. Mientras, 22.5 millones de pesos presupuestados están a la espera.

:Que por cierto, es todo un misterio lo que ocurrió después de que el alcalde Linares advertiera que haría "huelga de hambre" si no le facilitaban más recursos e instalaban una Base de Operación Mixta en la zona, para garantizar la seguridad de su población. ¿Se arrepintió? ¿Le cumplieron la petición? ¿Dejará la huelga para enero y así bajar el exceso de pavo y romeritos?

:Que en temas futboleros, mañana lunes sería presentado Héctor Hugo Eugui como director técnico de Potros UAEM FC. Este sábado fue el último juego de Omar Ramírez con los equipos. La salida no se dio por los malos resultados, al contrario, (incluso los jugadores fueron hablar con el Rector para que se quedara). Omar se va por lo poco respaldado que se siente por parte del patronato.