Se Comenta

:Que la Universidad Autónoma del Estado de México sigue hundiéndose en sus problemas presupuestarios que hacen al Rector Alfredo Barrera Baca andar de puerta en puerta tratando de obtener más recursos, mismos que le siguen siendo negados probablemente por los escándalos de desfalco y desvío. Y eso que aún no se detonan otros pendientitos, como una “mini estafa maestra” que, a través de subcontratación, también dejó bailando varios millones. Las demandas están en puerta.

El filósofo sigue escudándose en que “lo que no fue en su año no es de su daño”, aunque ocupaba el número dos en la administración anterior. ¿Nunca sospechó nada raro? Qué raro. Sin embargo, no todo se lo podrán achacar al pasado. Una de las recientes: por órdenes de un muy cercano de Barrera Baca, se adjudicó al hermano del primero un contrato para poner cámaras de vigilancia al interior de algunos espacios universitarios (¿ahora de cuánto será el chistecito?), amén de la inconformidad que dicha vigilancia ha generado entre el personal, pues sienten que los confunden con delincuentes.

:Que en la Junta de Coordinación Política del senado, la legisladora mexiquense Ana Lilia Herrara Anzaldo ya no ve lo duro sino lo tupido con tantos fierros en la lumbre. A la aprobación del presupuesto del 2018, año cien por ciento electoral, se suma la decisión de quiénes serán los 18 nuevos magistrados electorales para cubrir las vacantes en 15 salas regionales y tribunales electorales del país.

Llama poderosamente la atención el caso del Tribunal Electoral del Estado de México, donde podría ser designado nuevamente Jorge Arturo Sánchez Vázquez, el ex presidente del órgano jurisdiccional que avaló el triunfo del gobernador Alfredo Del Mazo Maza. Aunque sus malquerientes apuestan por la equidad de género, en el Pleno que encabeza Crescencio Valencia Juárez, parece que la decisión de que regrese Sánchez Vázquez –por un periodo de siete años– está más que tomada. Cosas de la República, se dice.

:Que así como en el PAN a su líder nacional se le da lo de las inversiones millonarias en desarrollos inmobiliarios en Querétaro, en el Estado de México “también hace aire”. Y es que se habla de un encumbrado tricolor mexiquense proclive a su desarrollo. El pomposo residencial Condado del Valle, habla de ello. Ahí los recursos son veloces como los venados.

:Que por cierto, el mencionado fraccionamiento habitacional fue construido sobre humedales derivados del río El Arenal. En el sitio, ubicado en Metepec, para los clientes que serán futuros vecinos prometen “lago artificial” y en un chico rato podría ser lago natural. Al tiempo.