Se Comenta

:Que en Xonacatlán, el hartazgo de la ciudadana hacia el alcalde ha pasado de la sorpresa al coraje y luego a la frustración. No pasa una semana sin una movilización ciudadana o hasta un amago de renuncia de los funcionarios que no encuentran sentido a una "administración de a mentiritas" que no es llevada por Carlos González -a quien apodan el Gorras-, sino por sus hermanos, quienes hacen y deshacen con un municipio donde a diario crece la inseguridad y salir a la calle es un deporte extremo.

:Que en el Estado de México, las autoridades deberán indagar los atracos a camiones que transportan ganado. Varios han sido asaltados por una mancuerna extraña: resulta que una patrulla ecológica y una del programa de recuperación de vehículos robados actúan en la madrugada en la salida a Atlacomulco.

:Que en lo que consideran un desdén a la política del sur mexiquense, liderazgos de la región, alcaldes y diputados, se quejan de que el hijo de un exgobernador pretende conquistar estas las tierras electorales. Aduciendo una presunta residencia en Malinalco promueve su aspiración por la diputación local del distrito 7, que abarca de Calimaya hasta Tenancingo, lo que ha creado un hervidero en redes sociales donde circula el hashtag #Dtto7

:Que a pesar de que el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca acudió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados federal para pedir dinero para su institución, no se logró ni un peso extra. Dicen que el monto de lo que solicitó fue mucho y la respuesta fue que no iba ser posible, pues si acaso sus arcas tendrán un incremento mínimo respecto a lo presupuestado el año pasado.

:Que es increíble la ambición y voracidad de algunos funcionarios menores en diversos municipios, y en el caso particular de Toluca el alcalde Fernando Zamora ya fue alertado y se prevé que lleve una investigación a fondo, porque un funcionario cercano a él exige cuota a los operadores de los camiones de la basura. ¿Podría esta conducta ameritar alguna clase de bote?

:Que por cierto, ya comenzaron a señalar detalles del "muy cantado" embargo millonario al ayuntamiento de la capital mexiquense, producto de una deuda generada en tiempos de María Elena Barrera. Lo cierto es que las actuales autoridades se niegan a "apechugar" porque aunque la quejosa empresa constructora amenaza con insistir, hay quienes aseguran que el monto de la obra, motivo del pleito, fue cubierto correctamente pero pretenden "encajarse" cobrando un montón de "extras" que nunca fueron acordados.