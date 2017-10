Se Comenta

:Que mucha suerte le están deseando los mexiquenses al doctor Gabriel O'Shea Cuevas, para que cumpla su encomienda y promesa de que habrá medicamentos suficientes. En la buenaventura de Don Gabriel está la de la población, sobre todo en la época invernal que prácticamente ya está aquí.

Todos cruzan los dedos para que, en caso de requerir, por ejemplo, la vacuna contra la influenza, haya con qué. Es un reto para el secretario sortear una situación de graves apuros financieros, técnicos y operativos que su antecesor dejó por la calle de la amargura.

:Que a partir del lunes próximo el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM), instalará cinco ofrendas de igual número de etnias asentadas en la entidad y estarán ubicadas en la plaza de Los Mártires, en donde habrá una amplia explicación para que se conozcan las tradiciones de nuestras culturas.

:Que tremendo reproche hizo la senadora mexiquense Ana Lilia Herrera al respetado periodista José Cárdenas, porque este dijo que estaban "maiceando" a los senadores para que votarán por la no reincorporación del fiscal de la Fepade y ella le señaló que eso no se acostumbra en la actual Cámara alta. Dijo que si eso se hizo en el pasado ahora ya es historia. Para que cada quién lo interprete.

:Que el nuevo enlace de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Edmundo Ignacio Martínez Navarro, tronó a las primeras de cambio. A unos días de estrenado en el cargo, se agazapó en su escritorio durante la crisis del tema del trato a los reos en los reclusorios de la entidad. Le estaba "lloviendo" al área respectiva y de Nacho, ni sus luces.

:Que sigue rondando en el estadio el fantasma del "diablo mayor", y al estratega del Club Deportivo Toluca eso no le hace ninguna gracia. Hernán Cristante no quiere saber nada de lo que huela a Cardozo, y por ejemplo, el jugador Paulo Da Silva entró en sospecha del timonel desde el torneo pasado por ser considerado cuate de Saturnino. Incluso el ex arquero llegó a afirmar que hubo "goles de cortesía" para el Puebla por esta razón.

:Que al final de dicho torneo Paulo iba a renovar contrato y, como se sabe, eso no ocurrió. Hernán trajo dos defensas argumentando que debía "bajarle el promedio de edad" al equipo, pero la realidad es que no quería ya a Da Silva. Lo peor del asunto es que esos zagueros salieron peor que la leche cortada y han tenido culpa en al menos 7 goles que ha recibido Toluca.