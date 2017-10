Se Comenta

:Que el gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo Maza ha sido sensible ante la preocupación de los padres de familia, y ayer anunció que el 10 de noviembre la totalidad de los estudiantes en el Estado de México estarán recibiendo sus clases con normalidad, luego de los lamentables hechos ocasionados por los sismos de septiembre.

:Que algunos de su equipo empezaron a sudar frío, pues tendrán 19 días para normalizar una situación sumamente compleja. Ejemplos hay muchos: en la zona que comprende los municipios de Xonacatlán, Otzolotepec, Temoaya, Jiquipilco e Ixtlahuaca, hay un gran número de escuelas que no tienen para cuándo, dado que los "peritajes" hechos por las oficinas municipales de protección civil son solo documentos de buena fe.

Y es que resulta que muchos han sido realizados incluso por socorristas, no por expertos ingenieros estructuristas, ni tienen valor ante instancias como el Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa (IMIFE), por lo que si se normalizaran labores, algunos prevén riesgos como carecer del seguro escolar correspondiente.

Al parecer no ha habido una unificación de criterios, pues por ejemplo, se recuerda que en el CBTIS 203 que está sobre la avenida Tecnológico, muy cerca de Paseo Tollocan, en Metepec, hace varios días tuvieron que suspender clases y sacar a los alumnos por la puerta trasera, porque a pesar de tener tres dictámenes de instancias federales, que se supone garantizan la seguridad del edificio, autoridades mexiquenses les hicieron notar que no contaban con el dictamen estatal.

:Que la impaciencia hace cometer -a quienes se dedican a la política- errores y hasta ridículos. Por ejemplo, quedó para la historia el aspirante a gobernador de Jalisco, Enrique Michel (el mismísimo dueño de dulces De la Rosa), quien se vistió de rey para celebrar su cumpleaños convirtiéndose en comparsa del entretenimiento popular. Pues resulta que, igual que el "mazapán" tapatío, hay una versión mexiquense: la aspirante a la alcaldía de Tenango del Valle, Karla Aguilar, se sintió ascendida al cielo tricolor, al desfilar por las calles disfrazada de la Virgen de la Asunción. Esto, durante celebraciones religiosas el año pasado. Las fotos son de colección.

:Que los domingos futboleros en la entidad también son ocasión para los comentarios. Hace poco más de una semana el diablo rojo Rubens Sambueza tuiteó una felicitación para el América por sus 101 años, pero resulta que no fue a la celebración del Centenario del Toluca por un problema personal. Lo anterior no fue bien visto por la directiva y hay una versión que apunta a que fue castigado. Aunque sería ilógico pensar que sancionen a su mejor jugador en una semana tan difícil, lo cierto es que la afición y directiva no vieron con buenos ojos tal tuit a su ex equipo.