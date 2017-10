Se Comenta

QUE a ciencia cierta nadie puede cuantificar de qué tamaño es el desaseo financiero y administrativo en que se encuentra sumido el subsistema educativo federalizado del Estado de México (SEIEM), que no debe ser poco, pues ante el cambio de gobierno hace ya un mes, nomás nadie le quiere entrar al relevo... Al respecto, dos perfiles políticos del más alto nivel, como es el caso de Alberto Curi Naime y Benjamín Fournier Espinosa, ambos ex secretarios estatales, prefirieron declinar la invitación del gobernador Alfredo Del Mazo que entrarle de lleno al ruedo, donde se enfrentarían a un astado bravo y lleno de mañas... Y es que al coordinador de Administración y Finanzas, Dantón Araujo Guzmán, y a la directora de Recursos Materiales y Financieros, Leticia Mondragón Garduño, no terminan de cuadrarles las cuentas que habrá de entregar el director general del organismo Carlos Estévez Herrera... El tema no es menor, sobre todo por tratarse de un sector que enarbola la Reforma Educativa que impulsa desde Los Pinos el Presidente de la República y ex gobernador Enrique Peña Nieto. A ver si en una de esas no sale raspado otro ex gobernador, quien colocó a su amigo Estévez Herrera en esa importante responsabilidad.

QUE la zona de los Sauces y Villas Santín, al norte de la capital mexiquense, es cada vez más parecida a la zona de San Camilito, de la celebrada película de Cantinflas, donde los gendarmes de todos los niveles solo pasan a saludar, pero no se animan a poner orden y los delitos van en aumento.

QUE en la misma zona, en la carretera Toluca-Naucalpan, los atracos a los autobuses que circulan por esa vía son cada vez más frecuentes y violentos y los operativos montados solo sirven para alertar a los maleantes. Ojalá pronto se noten resultados el decálogo de seguridad dado a conocer por el gobierno estatal, y con esto se responda a la expectativa positiva que se generó a través de la gran difusión que se le dio esta semana al asunto.

QUE policías municipales de Ecatepec trataron de evitar, con empujones, jaloneos, amenazas de arresto y agresión, la labor de los diferentes medios de comunicación que acudieron a la calle Gladiola, de la colonia Florida, en donde fueron ejecutados tres hombres con disparos de arma de fuego a bordo de un vehículo. Lamentablemente, para los comunicadores esto ya es pan de cada día, gajes del oficio en la localidad que dice gobernar Indalecio Ríos, y en muchas otras de la entidad mexiquense.

Ante la ignorancia de los uniformados y del ministerio público de esta demarcación, se dio la orden de que fueran retirados los comunicadores. Evidentemente las autoridades desconocen el protocolo de resguardo del nuevo sistema de justicia que se implementó en el país, pero las demás carencias también son muchas, y no es solo la ausencia del equipo adecuado para las labores periciales, sino también del más elemental respeto y sentido común.