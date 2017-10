Se Comenta

:Que después de que un Tribunal Colegiado resolvió que se dé curso a la impugnación contra la designación que hizo el exgobernador Eruviel Ávila de doce nuevos notarios públicos en favor de sus incondicionales, expertos señalan que lo más seguro es que no ocupen las Notarías. Como se recordará, esto incluye a Erasto Martínez Rojas, mano derecha del ex mandatario, y algunos distinguidos opositores.

La malograda clase política-notarial se siente decepcionada de que sus premios no puedan hacerse efectivos, y se preguntan si una vez que se habían sacado la lotería, ahora alcanzarán al menos un reintegro por todo lo aportado para el proyecto del oriundo de Ecatepec.

:Que nadie sabe, pero no es tan difícil de adivinar, lo que estuvieron hablando ayer en un desayunadero por el rumbo de San Carlos, la Diputada Federal Laura Mitzi Barrientos y el líder transportista de la Canapat en el estado, Odilón López Nava. La reunión la concertó Mario Montiel, cercanísimo de la legisladora.

Se confirma, para quienes lo especulaban, que el alcalde Fernando Zamora lo despidió como secretario del ayuntamiento hace unos meses, por andar haciendo proselitismo a favor de ella. Tiene ganas Montiel de ser el titular del DIF en Toluca.

:Que una organización campesina anunció una Jornada Nacional de Movilizaciones debido a la negativa de Sagarpa y Sedatu de pagar "acuerdos comprometidos" (vaya usted a saber de qué índole) pero en los que se incluía la entrega de recursos de Vivienda Rural y Pimaf.

Señalan que ya estaban aprobados y ni un peso ha llegado a Oaxaca y Chiapas, entidades dañadas por los recientes sismos. De esto se desprende una revisión de cómo andarán las cosas en el Estado de México, que si bien tiene daños menores en comparación, su zona agrícola tiene carencias crónicas de todo tipo, que se espera sean mejor atendidas en este nuevo gobierno.

:Que una amable manifestación de desconfianza en el gobierno es la expresión de Ariel Rodríguez Polo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la entidad. Dijo que los empresarios podrían administrar muy bien los 20 mil millones de pesos o más destinados a la reconstrucción del país, tras los sismos.

No afirmó que los dineros estarían bajo sospecha en manos oficiales, pero sostuvo que hay sectores empresariales como el de la construcción capaces de manejar la inversión. No pasará de buenas intenciones, porque en esos casos los recursos están etiquetados y no se ponen en manos de quien sea.