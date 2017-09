Se Comenta

:Que varios municipios que sufrieron daños por el sismo y no fueron incluidos en la lista para pedir declaratoria como zonas de desastre, están verdaderamente preocupados, pues ven venir una crisis social importante...

Además de que presumiblemente no recibirán recursos del Fonden (no lo ameritaron, pues las mayores pérdidas para estos no fueron en su zona "principal", sino en sus comunidades alejadas) tienen cientos de casas con daños irreparables, al grado que el Ejército ha intervenido para terminar de derribarlas, por seguridad.

:Que de entrada, los ayuntamientos tienen que ocuparse del acarreo de los escombros resultantes, y no hay dinero que alcance para rentar maquinaria y sufragar el diesel de la que han podido conseguir prestada.

:Que, por otra parte, las familias están a la espera de que se les apoye para construir una nueva vivienda, y en el ámbito local esto será prácticamente misión imposible. Ya se ven venir protestas populares ante la autoridad más cercana para ellos, que es la municipal.

:Que a eso hay que sumarle que, en sus centros históricos, los daños se registraron en casas muy antiguas hechas generalmente de adobe, y aunque aparenten afectaciones mínimas, para salvaguardar a la población se tienen que intervenir... Si algún día logran convencer a la burocracia del INAH, que "protege" muchas de estas edificaciones, y hasta para darles una mano de pintura anteponen más requisitos de los que serían necesarios para echarle segundo piso a una pirámide.

:Que la llegada de tres nuevos consejeros al IEEM, mantiene ocupado al parloteo de los partidos políticos de oposición, específicamente del Sol Azteca y del PAN, quienes se manifestaron en contra del proceso de selección de Francisco Bello Corona, Laura Daniela Durán Ceja y Sandra López Bringas, encabezado por el Consejo Nacional del INE.

:Que ambos, PRD y PAN, aseguraron que los nuevos funcionarios electorales que tomarán protesta mañana ante el Consejo General, son afines a los intereses del tricolor. Señalan a Francisco Bello Corona como cercano al magistrado del TEEM Jorge Muciño y afín al PRI.

:Que de igual forma hacen notar que Laura Daniela Durán Ceja fue proyectista de la consejera jurídica del Gobierno del Estado de México, Luz María Zarza Delgado y Sandra López Bringas, como presuntamente apadrinada por el consejero del INE, Marco Antonio Baños.