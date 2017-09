Se Comenta

:Que el mandamás del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física educativa, como sea que se llame, tendrá que revisar cuidadosamente qué andan haciendo sus muchachos ahora que se requiere de su trabajo eficiente para dictaminar el riesgo o la seguridad de los planteles tras el sismo, para decidir cuáles reanudan clases.

:Que hay desconfianza de padres de familia, por ejemplo del municipio de Metepec, pues se han percatado de que en diferentes escuelas exhiben dictámenes con datos que no corresponden a los planteles que se supone inspeccionaron y además algunos contienen firmas fotocopiadas o refieren fechas de inspección en las que no estuvieron en las escuelas. El asunto no es menor. Ojalá no haya tragedias que lamentar.

No se sabe si están tratando de evitar la fatiga o "sacar rápido la chamba", cuando el propio secretario del ramo ha dicho públicamente que no hay prisa pues lo primero es la seguridad. A MILENIO Estado de México, los lectores han hecho llegar imágenes de formatos con la misma fecha, hora y firma del inspector, ¡en Ecatepec y Metepec!

Que desde hoy y hasta el 8 de octubre será la Feria Agrícola, Ganadera, Artesanal, y Cultural de Aculco, Pueblo Mágico. La alcaldesa Aurora González Ledesma anuncio que también habrá una semana cultural que cerrará con la presentación del libro "Tierra Adentro" en la exhacienda de Arroyo Zarco.

:Que fue una jugada maestra la iniciativa del PRI de cerrar la llave de las finanzas públicas a los partidos políticos y la desaparición de los diputados plurinominales y senadores del país, pues esto podría traer una desbandada de militantes de los llamados partidos pequeños. El PRD podría perder su registro, lo mismo que el Verde Ecologista, el PT y el Panal. Inclusive Morena tendría bajas considerables, consideran analistas.

:Que hablando de Morena, al presentar el acuerdo de la Jucopo para donar 10.5 MDP a la reconstrucción de Ocuilan y Joquicingo, acción de todos los legisladores mexiquenses a la que se le debe reconocer su mérito, el diputado Francisco Vázquez, coordinador de los diputados morenistas, expresó en nombre de la Jucopo y de la Legislatura, total apoyo al gobernador Alfredo Del Mazo. Civilidad política y un buen inicio de entendimiento que la población seguramente notará.

:Que en la Legislatura, ayer se entregó al presidente de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, Raymundo Guzmán, el informe de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del Estado de México y Municipios 2016, remitido por el Órgano Superior de Fiscalización. Veremos qué resulta de este análisis de la recta final del gobierno de Eruviel Ávila, a través de la OSFEM, en el marco del Sistema Anticorrupción.