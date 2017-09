Se Comenta

:Que a un par de días de estrenar su oficina, el nuevo Secretario de Movilidad, Raymundo Édgar Martínez Carbajal ya tiene chamba urgente, pues por si no fuera suficiente con que a los transportistas les autorizaran las tarifas que ya venían cobrando desde principios de año, ahora que recientemente se ha oficializado la tarifa mínima de 10 pesos en el transporte público de pasajeros, los choferes voraces quieren hacer chanchullo confundiendo a la gente y cobrando ¡12 pesos!

Está claro que eso a los chafiretes y sus patrones no les tiene con mucho cuidado, pero cada peso representa un enorme sacrificio para la ciudadanía (¿Profeco, estás ahí?). Otro detallito es que no pusieron fecha para la famosa y cacareada renovación de sus unidades chatarra que circulan diariamente contaminando el aire y atropellando peatones.

:Que tampoco se dijo como para cuándo llegarán los prometidos apoyos a estudiantes y ancianos que son obligados usuarios de los autobuses. De los sistemas de seguridad contra delincuentes y otras buenas intenciones, ya mejor ni hablamos. Las empresas transportistas han quedado a deber con la ciudadanía desde hace mucho tiempo.

:Que por todo lo alto se anunció oficialmente la edición XXVII del Festival Internacional de Cultura y Arte Quimera, en Metepec, que será realizado del 6 al 15 de octubre, en el nuevo teatro. Con una inversión de 13 millones de pesos, las autoridades encabezadas por David López Cárdenas continuarán lo que es ya una tradición para la gente que gusta de buenos espectáculos, además de garantizar las mejores condiciones de seguridad para los asistentes.

:Que por cierto en la conferencia de prensa para Quimera 2017, no estuvo el primer regidor de Metepec, Jair Garduño Montalvo, cuya comisión es precisamente la de Cultura. Dicen que Jair anda en todos lados, menos en donde debe. A no ser que se haya vuelto a estrellar en su bicicleta de cien mil pesos, y por eso no fue a su compromiso.

:Que otro "festival" que ya está en marcha es el electoral para 2018, y por lo pronto el IEEM que encabeza Pedro Zamudio sigue integrando su calendario. Queda claro que toda la preparación de la elección es responsabilidad del Instituto local, así como la documentación y materiales electorales; el INE será responsable de la capacitación y elección de los funcionarios de mesa de casilla.

:Que la elección será sumamente compleja, pues se deberá definir claramente las rutas para la entrega de paquetes. Aunque son muchas elecciones concurrentes, las tres federales se van a las 41 juntas distritales y las locales a los 125 consejos municipales y 45 distritales, con lo cual no deberá existir confusión y retrasos en el conteo, pero serán temas que deberán definir muy claramente.