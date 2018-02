Ni un paso atrás con las reformas

Independientemente del resultado electoral del 1 de julio, es claro que no se debe dar marcha atrás a las reformas estructurales. No significa que no sean perfectibles, significa que no podemos buscar resultados distintos recurriendo a acciones del pasado.

En materia energética, por ejemplo, nuestro país enfrenta serios retos como la caída en la producción petrolera, lograr costos más competitivos, la corrupción que se traduce también en la ordeña de ductos, entre otros. Pero no nos confundamos, esto no es por la reforma, sino pese a la reforma. La reforma llegó 15 años tarde, llegó en una etapa donde los precios del petróleo se desplomaron pasando de los 110 dólares a menos de 30 dólares el barril, y la responsabilidad en este sentido no es solamente de los gobiernos panistas, es de todos los actores políticos que no pudieron generar los acuerdos que permitieran capitalizar el buen momento que vivía el sector energético en aquel tiempo.

Hoy la reforma energética tiene comprometidas inversiones que superan los 100 mil millones de dólares; hoy Pemex no asume solo los riesgos, cuenta con un marco jurídico flexible que le permite ser más competitivo en aguas profundas.

Otra de las reformas importantes fue la hacendaria, la cual por su naturaleza siempre es de las menos populares; pero haciendo un balance de sus resultados es importante notar algo: la caída tan abrupta en los precios del petróleo significó un impacto muy fuerte en las finanzas públicas nacionales, y lo que ha permitido sortear esto, que pudo ser una verdadera crisis, fue justamente la reforma hacendaria, la cual elevó los niveles de recaudación, permitiendo compensar los ingresos acumulados que se dejaron de percibir.

La reforma educativa es otro gran ejemplo, aquí la pregunta es muy sencilla: ¿les gustaría que un maestro que no pasó tres veces un examen de los conocimientos que les va a enseñar a sus hijos, fuera quien dirigiera su educación?

El debate no debe ser sobre si las reformas deben continuar o echarse para atrás; el debate debe ser sobre cómo le hacemos para potenciar sus beneficios. Hay que darle continuidad a los proyecto serios, no hay formulas mágicas para la prosperidad.

Derecho de réplica.- Sobre mi artículo de la semana pasada, recibí múltiples correos, uno de ellos fue el de Miguel Ángel. Reconozco en él a un ciudadano informado y que tiene razón en muchos de los puntos que expuso: seguridad, Estado de derecho y algunos proyectos de infraestructura, son todavía grandes tareas pendientes. Gracias por sus opiniones.