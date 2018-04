Dos figuras constitucionales al centro del debate público

En los últimos años, las demandas sociales de alto a la impunidad y de respeto a los derechos humanos han venido creciendo. En respuesta a dichas exigencias, la Cámara de Diputados aprobó las iniciativas de reforma constitucional por las que se elimina la figura del arraigo y la declaración de procedencia.

El arraigo es una figura constitucional que permite que una persona puede estar legalmente privada de su libertad por 40 y hasta 180 días, ante la sospecha de su participación en un delito de delincuencia organizada. Esto por orden de un juez y a solicitud del Ministerio Público.

El empleo del arraigo en materia penal ha sido justificado como una medida excepcional mediante la cual el Estado busca hacerle frente al grave problema de inseguridad. Sin embargo, la realidad es que lo único que refleja una figura así en un país democrático, es la debilidad de sus instituciones. Se detiene para investigar y no se investiga para detener.

En este sentido, el arraigo constituye un acto autoritario en el que se violan derechos humanos como el del debido proceso y el de presunción de inocencia. Entre los 40 y 180 días los detenidos se encuentran en un completo estado de indefensión, y no sólo eso: transcurrido este tiempo, puede que no ejercite ninguna acción penal; que no se recaben las pruebas suficientes; y que le pidan una disculpa por haber estado privado de su libertad menos de seis meses.

El sexenio pasado, alrededor de 8 mil personas fueron arraigadas por orden de un juez federal.

Este es uno de los grandes temas pendientes en materia de derechos humanos. Ni con la reforma de 2008 sobre el nuevo sistema de justicia penal, que es en esencia completamente contraria al arraigo, se había podido suprimir esta figura. Hoy, en Cámara de Diputados se ha aprobado su eliminación; falta ver qué dicen la Cámara de Senadores y las legislaturas de las entidades federativas. Cada vez urge más mejorar el desempeño de la PGR y de las procuradurías estatales.

Respecto a la otra reforma, la de declaración de procedencia (que se le ha conocido como la eliminacióndel fuero), es fundamental cuidar que, previo a su aprobación en la Cámara de Senadores y en las legislaturas estatales, se fortalezca su estudio respecto a si realmente traerá consigo los resultados que como sociedad estamos esperando. Queremos que se sancionen a los corruptos y que se castigue a quienes traicionan nuestra confianza; pero no queremos, sean del color que sean los funcionarios, una legislación que entorpezca más su trabajo y que signifique más trabas a los resultados. Se debe eliminar el fuero; pero es esencial cuidar el balance para que no sean armas políticas sino verdaderos instrumentos jurídicos.