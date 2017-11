Los efectos de la contienda electoral

La democracia como forma de gobierno ha ganado en el terreno de los valores, hoy nadie discute que un pueblo tiene el legítimo derecho de elegir a sus gobernantes, pero ha perdido en el terreno de los resultados y es que, desafortunadamente, gobiernos divididos ha significado también gobiernos estancados.

En este marco, 2018 se vislumbra como un año de gran polarización por la contienda electoral, por ello como ciudadanos debemos estar atentos a que la política no paralice las acciones de los tres órdenes de gobierno, y es que distintos expertos coinciden en los intereses electorales podrían dificultar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Por encima de colores y preferencias electorales, debemos estar atentos a que los programas sociales no se utilicen como moneda de cambio para obtener votos; debemos estar atentos a que no se obstaculicen acciones de la federación, ni de los estados, o de los municipios para tratar de influir en las preferencias de la gente; en pocas palabras, debemos estar atentos a que no se privilegien intereses personales o de grupos políticos por encima del interés público.

Veremos unas elecciones muy competidas. En las próximas semanas estarán definidos todos los candidatos que participarán, y creo que esta es una gran oportunidad para nuestro país, una oportunidad que construimos todos. Tenemos frente a nosotros, la posibilidad de participar activamente en el proceso electoral, veamos las propuestas, veamos el perfil de quienes aspiran a gobernarnos, tengamos civilidad para respetar otras preferencias, y llegado el momento, vayamos, votemos, revisemos que en nuestra casilla el resultado coincida con el contabilizado, y lo más importante, terminada la contienda electoral respetemos el resultado y volvamos a trabajar, desde donde nos corresponda, por este gran país que es México.

Decía Platón que “el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres”. Hay que salir a votar por quien creamos la mejor opción para construir el país en el que habrán de vivir nuestros hijos.

Estimado lector: hoy se cumple un año desde que se publicó la primera columna Prospectivas, este espacio en donde hemos analizado temas económicos, sociales y políticos. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle a todos los que hacen Milenio Tamaulipas, pero sobre todo a usted que cada semana nos distingue con su preferencia. Muchas gracias, y en la medida de lo posible espero haber estado a la altura de sus expectativas.