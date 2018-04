Peligroso, hacer de 2018 una lucha de clases

Hace algunos días en conferencia de prensa, Carlos Slim, el hombre más rico de México, defendió la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Lo hizo con argumentos; lo hizo resaltando los 60 mil millones de pesos en sueldos y salarios que habrá como derrama económica; lo hizo comparando este proyecto con el Canal de Panamá.

Posteriormente, Juan Pablo Castañón quien es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, máximo órgano de representación del sector privado en nuestro país, anunció la cancelación del foro al que había convocado para que los candidatos presidenciales expusieran sus propuestas en torno al Nuevo Aeropuerto. Señaló que dicho evento no tenía ningún caso ya que Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que no escucha a la iniciativa privada.

A estas expresiones, López Obrador respondió diciendo que estaban utilizando a Slim para frenar su avance; que si es un buen negocio como dice Slim que lo haga él con su dinero; que seguramente Peña Nieto o Salinas le habían pedido que saliera; que es una obra faraónica; y que él representará los intereses de los mexicanos.

Andrés Manuel le está hablando a la base; su mensaje es claro: “los ricos” están gastando mucho dinero en un nuevo aeropuerto, yo puedo hacer uno más barato y lo demás gastarlo en los mexicanos. Andrés Manuel le está hablando a todas las personas de otras entidades de la República que no ven de manera directa los beneficios. Andrés Manuel le está hablando a la mayoría de los mexicanos.

Lo que no nos dice es que esa obra, en una aplastante mayoría, se está realizando con inversiones privadas; lo que no nos dice es que la derrama económica impactará todas las zonas turísticas de México; lo que no nos dice es que un nuevo aeropuerto como el que está proyectado significa más empleos en el sector turismo, más taxis, mayores ventas de artesanías, más restaurantes y hoteles; lo que no nos dice es que el beneficio es para todos y no sólo para los que tienen la oportunidad de subirse a un avión.

Los empresarios, por su parte, están en su derecho de buscar certeza para sus inversiones. Dar marcha atrás a compromisos contraídos por el Estado mexicano es un pésimo mensaje para los inversionistas. ¿Usted metería su dinero en un país donde cada 6 años se pueden desconocer los contratos?

Es muy peligroso hacer de 2018 una lucha de clases. Que quede claro: ni los inversionistas por el solo hecho de tener dinero son enemigos del pueblo, ni los que se ponen del lado del pueblo necesariamente están haciendo lo que más nos conviene.

No dividamos más a México. El Nuevo Aeropuerto es por el bien de todos.