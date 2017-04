Juventud y política

Existe en el medio político y social, una fuerte contradicción. En el día a día, es común escuchar quejas como: “siempre son los mismos”, “no hay nuevos cuadros políticos”, “tienen que dar más espacios para los jóvenes”; pero, es igual de frecuente oír comentarios como: “está muy chavo”, “que se espere a la siguiente”, “tiene que esperar su tiempo”; incluso, hay quienes, reconociendo capacidad en algunos perfiles, los descalifican por su edad: “es muy bueno, pero está muy joven”.

En este sentido, debemos ser claros, la aptitud no está en función de la edad. En política, como en muchos otros rubros, no hay edad para el talento y la capacidad. Max Weber lo dijo de la siguiente manera: “lo decisivo no es la edad, sino la educada capacidad para mirar de frente las realidades de la vida, soportarlas y estar a su altura”.

Me parece increíble que campaña tras campaña, los partidos políticos volteen a ver a los jóvenes para prometerles espacios de participación y desarrollo, al tiempo que, durante esas mismas campañas electorales, en la mayoría de los casos, sólo se les considera para formar parte de las famosas brigadas de impacto, que consisten en pegar calcomanías en un crucero, de sol a sol.

Son tambiénnumerosos los casos de líderes que incursionaron en la política a temprana edad y que les ha costado mucho ser considerados para responsabilidades distintas a las tradicionalmente delegadas a las juventudes. La etiqueta de joven en política, a veces y desafortunadamente, pesa mucho.

Dejemos ya de subestimar la capacidad de los jóvenes y hagámoslos nuestra fuerza de transformación, nuestro motor de crecimiento. Es absurdo condicionar nuestra confianza, a una fecha de nacimiento. Hay que incluirlos verdaderamente en la vida política y económica de México y no aparentar que esto sucede para la foto.

Que hable el trabajo, que hable la actitud, que hable la aptitud, no la edad.