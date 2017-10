Créditos para crecer

La contribución a la economía de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) representa más de la mitad del Producto Interno Bruto y siete de cada 10 empleos. Sin embargo, pese a esta importante contribución, enfrentan serios problemas para consolidarse y para detonar su desarrollo, y es que en nuestro país el 75% ento de los emprendimientos fracasa luego del segundo año de operaciones.

De lo anterior, la importancia de que se promuevan los instrumentos, desde el ámbito público y privado, que permitan que las buenas ideas se transformen en empresas prósperas y no que terminen en decepciones y sueños truncos. En este sentido, el crédito empresarial representa una oportunidad para el crecimiento.

En los últimos años, a partir de la reforma financiera, se ha registrado avance en materia de crédito. Entre 2013 y 2017 el financiamiento al sector privado pasó del 27% al 35% del PIB, sin embargo esta cifra aún está por debajo del promedio en Latinoamérica, donde se presta alrededor de un 50% del PIB, y muy inferior a lo que se presta en países como Noruega, Corea del Sur o Reino Unido, donde se presta más del 135% del PIB.

Es importante señalar que hoy no sólo se dan más créditos sino que se pagan cada vez más, así lo registran importantes indicadores como el Índice de Morosidad que ha disminuido en los últimos años.

El gran reto ahora está en romper las barreras que impiden a las MIPYMES acceder al crédito y en hacer que sean integrales, es decir que vayan acompañados de la capacitación para que puedan desarrollar cuestiones prácticas como modelos de negocio, estrategias de mercadotecnia y estructuras financieras, entre muchos otros.

Hoy sólo el 8% de las MIPYMES utilizan el financiamiento bancario, el otro 92% no lo hace, entre otras razones, por altas tasas de interés y altas comisiones, por no llevar una contabilidad formal, por falta de productos que se adecuen a sus necesidades, por no tener las garantías y por falta de información, esta última es la principal causa.

Para detonar el crecimiento de México es fundamental intervenir para que las empresas y personas que tienen escaso o nulo acceso al crédito, puedan acceder a estas oportunidades. Los programas Crédito Joven y Mujeres PYME han sido grandes aciertos en materia de política pública, pero los esfuerzos tienen que seguir acompañados también desde el sector privado.

Ojalá se siga impulsando como se ha venido haciendo y ojalá que cada vez más mexicanos puedan escribir su propia historia de éxito