Posible regeneración dentro del PRD

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) formado el cinco de mayo de 1989 dentro del marco de la izquierda, tiene el compromiso de construir un país igualitario al combatir la pobreza, la corrupción, garantizar el ejercicio de la llamada democracia, así como implementar un sistema que forje la libertad, el bienestar, la verdadera justicia social para todos, promoviendo en su hacer política la actitud verdadera de la vocación social, distinguiéndose de los demás partidos por medio de la disciplina de su militancia, plenamente con formación democrática y de pensamiento crítico.

Supuestamente interpreta que sin crítica y autocrítica no hay democracia, ni creación, ni regeneración y mucho menos igualdad en derecho, ni posibilidad de construir una vida justa, aunado a que reafirman una ideología de izquierda como fuente para legitimar su política, están convencidos en que la democracia es la forma orgánica de su instituto político para organizar la convivencia social y el trabajo. Por ello, deben perfeccionar su llamada democracia al interior e impulsarla para que los ciudadanos la practiquen.

Además, tienen una clara postura en la que no se puede aplicar la democracia sin inclusión de las masas desprotegidas, no se concibe cualquier desarrollo económico si no existe la justicia social para las masas populares. No basta lo anterior, igualmente manifiestan que la tolerancia es necesaria en la formación política de su militancia, porque para el PRD, la tolerancia comienza a regenerar la unidad, la fuerza, la legitimidad cuando inicia respetando todas las formas de pensar, desde la idea más humilde y fantasiosa, más credibilidad que aplicar esta forma humana, enriqueciendo el hacer política para apoyar la creación de un factor de diálogo claro y preciso entre todos con discernimiento, otorgando un sentido constructivo.

Lo cierto, es que el PRD puede referirse a un órgano político con rumbo claro y definido, considerado un elemento importante, comprometido en construir la llamada democracia; a la vez, en la práctica quizá haya otra circunstancia o actores que no les permiten cumplir con sus principios, donde claramente se ve que perdieron todos los sufragios efectivos.

En el caso del estado de Hidalgo, el decaimiento es igual motivo como en todos los partidos y causa alarma, ya que ni siquiera ha podido liberarse de los que encabezan las tribus como José Guadarrama, Pedro Porras e Isidro Pedraza; por ello, la ciudadanía señala a este partido el "Partido de las Tribus, Violencia, Conflictos" y están lejos de los principios ya mencionados a lo largo de estas líneas.

Estos dirigentes, jamás han considerado que lo que está ocurriendo a nivel nacional de regeneración, puede ser un buen momento para renovar al partido en el estado, de manera constructiva, haciendo la autocrítica y analizando los errores cometidos para no volver a repetirse e incrementar su capital político, atrayendo nuevamente la confianza de la ciudadanía hacia este partido.

Por supuesto, para replantear las medidas y el camino de sus principios, es el momento adecuado para dejar de lado sus fatales objetivos que persiguen al tomar y ejercer el poder solamente para servir a sus ambiciones y egoísmos, buscando cualquier camino para conservar sus intereses personales.

Vale mencionar que el PRD en Hidalgo, la semana pasada tuvo muchos movimientos reforzados por la visita del presidente nacional, Manuel Granados, dando el primer paso a la regeneración del partido, haciendo que la pretensión de los dirigentes partidarios tradicionales como Guadarrama y otros que se autonombran las vacas sagradas del PRD en Hidalgo, reubiquen su fuerza real dentro del partido, hecho que dio valor a todos los grupos pequeños que nunca han tenido la posibilidad de participar dentro del partido, de unirse y tomar el poder dentro del Comité Estatal y levantar la mano de su presidente Manuel Hernández Badillo como precandidato a la Senaduría de la República.

Se espera que este acto permita la nueva regeneración, transformando al partido en un instituto para todos, que cumpla con los principios por los cuales fue creado.

