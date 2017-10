Participación ciudadana vista por Omar Fayad Meneses

Hay que reconocer que el gobierno actual ha abierto la puerta a la participación ciudadana en diversas instituciones de su gobierno reflejando así la perspectiva ciudadana en la legitimidad de su participación.

Así, la toma de decisiones públicas que beneficia o afecta a la vida cotidiana de la comunidad en la que uno vive, puede referirse a los modos de vivir y el cómo implementar la igualdad social al impulsar la participación colectiva fundamentada en una intervención y un mayor ejercicio de poder en relación a determinados objetivos que se distinguen pública o privadamente, restringiendo aquellas dudas que necesitan respuestas por parte de la sociedad que puede afectar a una mayoría o a un sector específico.

En ese sentido, el gobernador Omar Fayad Meneses ve que es conveniente combinar lógicas de representación y participación directa de la ciudadanía como un elemento esencial de su sistema de redireccionar la administración pública, permitiendo a los ciudadanos que están involucrados y quieren intervenir en la designación de sus gobernantes e influir en los mismos con respeto entre la sociedad y las instituciones.

De esta forma, las actitudes legalmente legitiman cualquier decisión publica, tomando en cuenta que la participación social no implica solo a las agrupaciones de los individuos en organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de sus respectivos intereses que en su mayoría buscan el mejoramiento de las condiciones y del bienestar de cada grupo; sin embargo, una gran cantidad de esa organización civil no gubernamental está fuera del tejido social organizacional, no tiene presencia importante en el desarrollo de formas de participación, sobre todo en el ámbito público.

Por ello, los que encabezan esas organizaciones no gubernamentales aprovechan la estructura legal de la organización para sus intereses personales y lucros económicos, lo cual buscan solo mediante un proyecto propio, no estipula las relaciones en función del problema comunitario o el bienestar de los miembros de la comunidad en función de valores que le son propios.

Por esa razón, no todas las agrupaciones pueden ser confiables o son uno de los componentes de la participación ciudadana para contribuir a la llamada democracia o asegurar el cumplimiento de importancia en el desarrollo de la vinculación en los procesos de la participación ciudadana.

Desde este punto de vista, el señor gobernador Omar Fayad Meneses ha repetido en su lenguaje político social de manera constante, desde su primer día como ejecutivo en el estado que la participación ciudadana no debe estar sólo a cargo de las agrupaciones civiles u organizaciones, fundaciones, sino también a todos los individuos que tienen el interés de ser parte de cualquier fórmula ciudadana que participe en las instituciones públicas, garantizando que los intereses sean a favor de la comunidad, no a favor de unos cuantos líderes.

Además, indica que el equipo encargado de llevar a acabo el cambio del redireccionamiento administrativo incide con la participación de los hidalguenses, debe ser parte esencial del proceso de la transformación del sistema gubernamental en el estado.

En este contexto, sin duda el despliegue de diversos proyectos de participación ciudadana en el estado en los distintos ámbitos, profesional y actores expertos en temas sociales y políticos se ha vuelto una constante en la conformación de las relaciones entre gobernantes y gobernados.

Para concluir, el objetivo del gobernador en este trabajo no consiste solo en exponer o describir una idea, sino hacer que los individuos participen en forma colectiva para culminar los proyectos que necesita resolver como los desafíos de la corrupción, pobreza, inseguridad, salud, educación y construyendo la paz social en el estado, además que esta forma de gobierno ya no depende sólo de la autoridad, del que los ciudadanos ejerzan libremente sus derechos sociales y políticos, sino depende de ellos mismos, del cómo respondan y cómo logren la participación de tomar decisiones públicas sabiendo que esa iniciativa del gobernador debe ser apoyada por todos los hidalguenses para que logremos un estado estable, con equidad y con derechos que gocen los hidalguenses.

