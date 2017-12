La navidad y la política

La víspera de la fuerza cristiana es momento del encuentro en familia, amistades y seres queridos; tiempo de conciliación, solidaridad y alegría. Lo importante es recordar la lucha de Jesucristo contra la discriminación y la injusticia, lo que dio inicio al cambio en la humanidad, acabando con la esclavitud, dando la equidad de derecho entre sí, transformando la identidad del humano de una nación poderosa a un ser común que se identifica por sus valores y comportamiento, conservando las costumbres y usos, reforzando los arraigos del hombre, enriqueciendo los valores del derecho natural y ofreciendo el nuevo camino de la reconciliación, la igualdad y la paz social.

Lamentablemente la celebración del nacimiento de Jesucristo, más bien, para todos es sinónimo de reencuentro, de compartir y colmar de alegría y esperanza sus corazones, haciendo un paréntesis en el trabajo cotidiano y las preocupaciones que nos ocupan durante todo el año.

No hay duda de que tal circunstancia excluye a los 54 millones de mexicanos que viven en pobreza, aunado a que muchas familias sentirán el dolor de la ausencia de sus seres queridos, acechados por la violencia criminal desatada en todo el país.

Por ello, la mayoría de los hogares tienen que recordar que la mala política ha sido lo que ha traído este clima que no motiva ni entusiasma a salir a festejar la navidad o convocarse a celebrar ese día con alegría, sino todo lo contrario, nos hace preocupar, nos angustia y genera tristeza porque sentimos que el pueblo padece una situación deplorable.

A pesar de todo, los políticos antes de las cruciales elecciones presidenciales, diputaciones estatales, federales y senadores en el 2018 se permitieron publicar en las redes sociales sus actividades junto con sus saludos y deseos a las clientelas votantes; tienden a mostrar su cara más amable donde sólo muestran su interés de ganar el voto por encima de todos los problemas que el pueblo tiene.

La sociedad necesita atención para resolver esas carencias, requiere de propuestas o proyectos para combatir estos inmensos desafíos que vivimos como mexicano.

Sin duda alguna, muchos de los políticos que pretenden ser candidatos, están construyendo el camino de la llegada a sus clientelares con despensas y juguetes; lo más grave es que ambas cosas no resuelven el hambre ni el deseo, mucho menos dan una esperanza u oportunidad para salir de su crisis económico-social, olvidando pues que la política es inseparable de la vida cotidiana.

Sin embargo, no como ellos lo manejan, con esperanza, con luces falsas, tratando de distraer la alegría inocente de los niños con sus juguetes abaratados; pero más allá de este actuar político, piensan tapar el hartazgo de la gente y cubrir los acontecimientos políticos que han lastimado a todos los ciudadanos, de tal manera que ya la ciudadanía no se hace ilusiones ante estas asimilaciones sínicas de los políticos quienes no han sido capaces de diseñar un cambio para resolver lo mínimo de sus necesidades, ni de nada que hiciera posible llevar a cabo una propuesta que revierta la situación crítica que vive el país, sólo pretenden acentuar lo mismo para someter a la ciudadanía por defender sus intereses particulares y mezquinos.

Precisamente, en esta época se espera que los políticos reflexionen ante una realidad humana, lejos de la simulación, el engaño, la demagogia e incluyan en su vida la realidad que vive el país acerca de la pobreza, los problemas y la necesidad, ya que sería la mejor forma de vender su imagen a sus clientelares y legitimar su liderazgo como parte de la sociedad.

