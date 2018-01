La fuerza de AMLO en Hidalgo

Con las tormentas electorales y políticas que vive el estado a cara al primero de julio del año en curso, el Colegio Libre de Hidalgo realizó una encuesta entre el 22 y el 28 de diciembre del 2017 sobre la percepción ciudadana con respecto al precandidato a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador del Frente “Juntos Haremos Historia”, integrado por Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, donde se aplicaron un total de 3 mil 864 muestras en forma aleatoria dentro de los 84 municipios del Estado de Hidalgo bajo los lineamientos del INE.

La primera pregunta: Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál partido se inclinaría?, arrojó como primera fuerza al PRI con 22%, en segundo lugar la Alianza PAN – PRD con el 21% y en tercer lugar Morena con un 11%. Se les cuestionó si aprueban la alianza “Juntos Haremos Historia”, de lo que respondieron con un 9% de aprobación y no el 32%.

En lo que respecta a la medición de los precandidatos a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador tuvo un primer lugar con 83% en donde la ciudadanía señaló conocer o haber escuchado de él, otro 24% dijo que si el día de hoy fueran las elecciones, votarían a su favor pese a que muchos de los indicadores no le favorecen.

Únicamente alcanzó el 12% de aquellos que están de acuerdo con sus propuestas en lo que corresponde a perdonar o dar amnistía a los criminales. Otro 22% coincide en dar becas a los “ninis”, un 8% más señaló que es honesto; el 11% indicó que es el único camino al cambio. En lo que respecta a que Obrador pueda llegar a convertirse en un Nicolás Maduro y hacer de México otro Venezuela, 43% hizo mención.

El 12% indicaron que puede llegar a ser un presidente democrático, 54% le califican como conservador, otro 7% señaló que es de izquierda mientras que 71% le considera intolerante. Para el 53% será un Presidente que fortalezca nuevamente el sistema presidencial, mientras que el 84% piensa que podría descentralizar la administración ejecutiva federal.

Al preguntar ¿Se identifica con los miembros de su gabinete?, 66% respondieron que no los conocen o no saben, otro 10% indicó que es malo, 10% señaló que es bueno y finalmente 14% regular. En lo que respecta a si ¿Conoce a la dirigencia de Morena? solamente el 2% dijeron que sí y de esta población, lo califican con un 0% excelente, 2% bueno, regular 9% y malo el 32%.

Estos indicadores nos dan diferentes lecturas del ambiente político y social en el estado, aunque el precandidato del Frente “Juntos Haremos Historia”, tiene una leve ventaja aunque no legitima la voluntad de los hidalguenses. Se sabe que es conocido al ser su tercer intento por postularse a la Presidencia de la República, mientras que los otros dos precandidatos, apenas arrancando su campaña.

Lo visto, es que los resultados en este estudio, no se han modificado en lo que respecta a ganar la confianza de la gente y no ha podido convencer a los hidalguenses en su proyecto alternativo de un gobierno que ofrece el cambio al combatir la pobreza y la corrupción o bien, cambiar a un sistema moral basado en la solidaridad tal como él lo manifiesta en su discurso incoherente con respecto a la diversidad ideológica, doctrina sociopolítica, religiosa, étnica, cultural, social, sexual y al sistema de los derechos humanos, o puede que reconozca el sentido de comunidad.

No basta esto, nadie aprueba que su gobierno pueda combatir a la mafia del poder, que el estado se encuentra secuestrado por una minoría ya que le califican a él, a su gabinete y candidatos que son y siempre han sido de esta minoría y no se les ha elegido democráticamente, aplicando siempre el viejo sistema priista del dedazo para designar a los miembros del gabinete y sus candidatos; como ejemplo tenemos al estado de Hidalgo donde se nombró a Angélica García Arrieta como precandidata a la senaduría, quien no es conocida, ni por su trabajo, ni trayectoria en el ámbito político social. Por todo esto y mucho más autoritarismo que aplican en su forma de hacer política, se queda la pregunta de ¿Cómo va a recuperar democráticamente al estado y convertirlo en el desarrollo económico, político y social del país. Muchos de los entrevistados, le califican como el mejor operador y servidor a su partido de origen PRI, dividir la oposición, fortaleciendo siempre a lo que él llama: “La mafia del poder”.

