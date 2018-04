Campañas sin esperanza

En las próximas elecciones en el estado de Hidalgo, por cierto las más competidas, se esperan varios retos a los que se enfrentarán los diferentes partidos políticos entre ellos el alto nivel de la abstencionismo que se reflejará durante la jornada electoral del próximo 1 de julio. Según varias fuentes, señalan que la participación ciudadana no rebasará el 46% de la votación, porque a la fecha ninguno de los candidatos sea a nivel federal o local no le ha dado importancia alguna en lo que respecta al involucramiento de los electores o de los elementos para que acudan a emitir su voto, informado o convencido ya que a la fecha todas las propuestas que han ofrecido son las mismas de los candidatos a la Presidencia de la República desde el tema de la corrupción, impunidad, violación, ideas o propuesta populista que ofrecen milagros para mantener al pueblo a través de apoyos económicos sin ser productivos como lo es el apoyo a los ninis, todos los estudiantes que entran a la universidad sin examen de administración y ninguno debe de estar fuera.

Por ello, estamos a la espera de ver que es lo que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo hará para recibir a todos los alumnos y en donde los van a colocar, aunado a la renta universal en la que todos los mexicanos van a tener un ingreso oficial del gobierno.

Así cada uno propone más ofertas populistas guajiras fuera de la lógica y mucho menos han tocado el problema social y económico del Estado. Lo único que han ofrecido es la compra de conciencias de la gente y vendido la misma cara de siempre al grado de que la sociedad ya está harta de estos actores políticos gastados ante la ciudadanía.

La afluencia de electores está todavía por verse, ya que lo visto es que la participación ciudadana está a la baja en estas elecciones, puede alcanzar el peor índice de la abstencionismo, factor hasta la fecha que cuenta con mayor porcentaje de la percepción ciudadana.

Lo visto, es que este arranque de campaña de todos los candidatos de diferentes partidos y coaliciones no son adecuados con la importancia de esta compleja elección, ni para la vida política del Estado, aunque en este tema no existan colores, sólo el de que los partidos políticos demuestran algo que se piensa por el bien de ellos: que la gente no salga a votar.

También es de resaltar que la mayor parte de los reflectores de la preocupación son los diputados de los partidos políticos en los conflictos internos que están dividiéndolos más. Se le ha llevado al ciudadano a desconfiar e incrementar el hartazgo de esta institución política.

Con estos pormenores, la ciudadanía no puede esperar una elección competitiva y es que definitivamente los candidatos no resultan ser atractivos y mucho menos no despiertan el mayor interés, si por el contrario generan el desánimo.

Por eso, en Hidalgo se han arrancado los motores de los candidatos y no se visto la intención del voto de ninguno de los partidos o colisiones en el estado, por lo que se espera un gran fracaso de las preferencias electorales, se augura lograr un sospechado fortalecimiento de cualquier presencia de los partidos, aunado a la ausencia de los dirigentes estatales de los partidos que vienen a veces con tan malos augurios.

colegiolibredehidalgo@gmail.com