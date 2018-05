Campañas al Senado en Hidalgo

Los senadores fueron originalmente establecidos en Roma, pertenecientes al más alto nivel del sector social o por título otorgado por el Rey, ellos suplían el puesto de Rey en caso de que este falleciera, el primero en la línea era el más anciano y así sucesivamente de manera gradual hasta llegar al más joven de los senadores; cada uno duraba en el poder máximo 5 días hasta que se coronaba al nuevo Rey. Durante el desarrollo de la república romana hubo muchos cambios en la cantidad de senadores que pasaron de 100 miembros hasta llegar a 1000 integrantes, estos obtuvieron la más alta jerarquía del poder jurídico. Al pasar el tiempo se fueron transformando en lo que hoy conocemos como el órgano que representa al poder legislativo de una nación aprobando o desaprobando las leyes que guían al Estado.

Actualmente, el senado es denominado también cámara alta o cámara de representación territorial en la mayoría de los países llamados democráticos; los senadores son electos por sus ciudadanos, y en muchos países republicanos organizados bajo un régimen federal el senado se conoce como la cámara alta mientras que la cámara de diputados es la cámara baja, los integrantes del senado representan a un determinado territorio que puede ser una provincia, un estado, u otra unidad administrativa, la función principal de los senadores es defender los intereses del estado o la provincia que representa.

En México las facultades de la Cámara de Senadores se contemplan en el Artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas figuran: analizar la política exterior desarrollada por el ejecutivo federal, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el ejecutivo federal suscriba, ratificar los nombramientos del fiscal federal de la república, ministros y de la Suprema Corte de Justicia, agentes diplomáticos, cónsules, generales, empleados superiores de hacienda, coroneles y demás jefes superiores del ejército, armada, fuerza aérea, entre otros.

El proceso electoral 2018 en Hidalgo es la elección del senado más importante que ha vivido el estado, y sin lugar a dudas es el cargo más trascendental; ocho candidatos, cuatro de ellos hombres y cuatro mujeres compiten para ganar tres representantes en la cámara de la senaduría para representar al estado de los cuales 2 se encuentran en la planilla ganadora y uno de la primera minoría.

El 56% de los votantes hidalguenses aun no tienen definida su preferencia electoral, aunque los últimos sondeos en el estado de Hidalgo favorecen a los candidatos de "Todos por México", en este caso el voto duro no tiene posibilidad de crecer más, salvo que se lleven acuerdos y negociaciones que se hagan con los grupos renegados de MORENA que tuvieron que renunciar a su cargo para dejarle espacio al grupo universidad, que también dicen las malas lenguas que hay buenos acuerdos con el actor intelectual de la campaña es decir del ex secretario, Miguel Ángel Osorio Chong, cuyos compadres, amigos y seguidores aparecieron sin temor alguno en el evento masivo de López Obrador en Huejutla apoyando al grupo universitario y a la estrategia de dividir a la alianza "Juntos Haremos Historia". Motivo que hizo que los candidatos al senado de la planilla de MORENA en solo 15 días hayan desaparecido más del 40% de su intención del voto, permitiendo a la planilla de Hidalgo al Frente encabezada por Darina Márquez Uribe emparejar con la intención del voto a Julio Menchaca Salazar. Aunado a todo esto en las filas del PRI no dejó de sorprender a los hidalguenses que muchos de los seguidores de Osorio Chong están operando a favor de MORENA, aun trabajando dentro del gobierno estatal y municipales priistas operan en varios distritos del estado de Hidalgo para MORENA.

Todo esto permitirá que este grupo de gente reflexione contra el sistema priista y su voto no va a volver a favorecer al candidato del PRI en futuras elecciones. Esta operación no deja que Nuvia Mayorga crezca en su campaña electoral, no basta que los hidalguenses aún no han visto a ninguno de los 8 aspirantes que muestre su capacidad de representar al estado en la cámara del senado, algunos por conocimiento, algunos por honestidad, otros por ser títeres, vacíos de propuestas y faltos de acercamiento con la ciudadanía.

Todos estos juegos de operación política dejan en alto riesgo que los hidalguenses no acudan a emitir su voto en estas elecciones tan importantes como el senado. Sabiendo que el curul de un senador es tan importante para defender al estado y ser representativo para los hidalguenses dentro de esta cámara alta del congreso,

por ello a la fecha el voto se va a dirigir al abstencionismo. Sigue y seguirá siendo el próximo ganador en las próximas elecciones.

