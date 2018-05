Campañas mediáticas

Los problemas de la democracia contemporánea mexicana son los partidos políticos; aunque han tenido diversos cambios estructurales, no han contribuido a la reforma del sistema político, sólo influyen en la transformación mediática en el entendido de la palabra.

El tema de los efectos fallidos del sistema partidista, refleja en las campañas electorales el compromiso cívico que sólo ha generado malestar social sin relevancia para una democracia emergente en el país, tiende a caracterizarse por considerables lealtades partidistas.

México es un país con factores estructurales que pueden favorecer el desarrollo democrático en el involucramiento político, incluyendo un sistema de partidos con nivel relevante, así como un sistema político altamente concentrado.

El enfoque del malestar social se sostiene sobre todo en el impacto negativo del compromiso cívico, ya que limita la participación ciudadana y la creciente negatividad de la confianza política como consecuencia de las imágenes negativas de los partidos y los gobiernos que son predominantes en los efectos mediáticos

No basta esto, sino la evidencia de los partidos políticos que sólo son organizaciones electorales, así como un instituto de acuerdo político y parte de la negociación de candidatos; por ello, las campañas de los partidos políticos giran en el mismo tenor que combina las prácticas del viejo sistema político, basado en el engaño y las compras de conciencia de los electores.

No obstante esto, de manera general los mismos candidatos son las primeras víctimas de este tipo de negociación traicionera. Aquí radica la importancia del por qué los partidos no han tenido la credibilidad del 58% de los ciudadanos quienes prefiere no salir a emitir su voto el día 1 de julio y como siempre, tras una campaña electoral donde se dividen posiciones polarizadas sobre el escenario claro del reajuste orgánico y político de los partidos ante la opinión de la ciudadanía.

Así esta dinámica política está fuera del concepto real de la democracia, representada por el partido político; más allá de la oportunidad electoral, las campañas fueron motivos de engaño, acuerdos, negociaciones en la oscuridad contra el principio de la dignidad del individuo y la democracia. La cuestión, por tanto, ¿deberán dilucidar los dirigentes de los partidos y reformar el sistema político electoral bajo la presencia de la participación ciudadana?

Parece evidente que las campañas electorales sirven sólo a la elite y las cúpulas tradicionales que se benefician económicamente, mientras en las masas se incrementa el hartazgo y genera el riesgo de que los ciudadanos se alejen más de derecho y deberes políticos que enriquezcan la democracia dejando una gran brecha de estancamiento y retraso.

En ese sentido, habrá que ver que la democracia está con un alto riesgo de abrirse, ampliarse para una real participación ciudadana, aunado a un posible acabar con el desarrollo político, inclusivo y expansivo.

Para finalizar, combatir este mecanismo de los partidos políticos no es una tarea fácil, debido a la compleja crisis de los principios y valores de los políticos; por lo tanto, más allá de la crítica y el reclamo, habrá de reaccionar en forma rígida y concreta para así reformar la democracia al implementar una política que parta de la realidad de nuestra identidad.

