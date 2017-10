Calaveritas políticas

La muerte sabe que algún día a todos nos va a llevar.

Las calaveritas mexicanas mantienen viva la cultura de las masas, expresando su sentir en forma chusca respecto a los personajes públicos, familiares y amigos. Exclusivamente escritos el día de los muertos, resaltando aspectos de la personalidad de manera burlesca.

Al igual que otros años, no voy a dejar pasar la ocasión y daré espacio para compartir con ustedes las calaveritas que alumnos del Colegio Libre de Hidalgo redactaron para la comunidad hidalguense. Los autores son María de Lourdes Guerrero Alfaro alumna de Doctorado y Carlos Santos Téllez, alumno de Licenciatura.

***

Vuela vuela palomita,

Vuela rápido sin cesar.

Ojalá esta calaverita,

Salga en la columna

Del más leído ya.

Sarkis le llaman todos

Y en MILENIO lo leerán.

***

La muerte sabe que algún día,

A todos nos va a llevar,

Que se espere un rato

Al menos, déjanos votar.

***

Ya en puerta el dos mil dieciocho,

Y el latir de los corazones se oye retumbar.

Ahora todos por las elecciones,

Altos, gordos o panzones,

Rumbo al panteón van.

***

La calaca afila dientes y colmillos,

Pues a los del PAN quiere encontrar.

Margarita Zavala por la independiente

A todos les quiere ganar.

***

La muerte dura y despiadada,

Ahora por sus huesos

Se llevará de FRENTE,

A Anaya sin regatear.

***

La flaca no vive de reformas.

Y de un nuevo gobierno,

Ni hablar.

Entre el PRI, el PAN y el PEJE,

A todos la calaca,

Por igual se va a llevar.

***

A Enrique Peña Nieto,

La flaca lo acompaña.

Ya que en su despedida,

A Videgaray nos dejará.

***

Omar Fayad ya murió,

Al dieciocho no llegó.

El PRI con alegría le enterró

La flaca, la Victoria se llevó.

Con su gran sonrisa,

Sarkis al quite salió.

A Omar no te lo lleves,

Yo te prometo una encuesta,

En la que seas la mejor.

***

Osorio quería un gran empujón,

Para despedirse de gobernación.

La flaca con un dedazo,

Al infierno lo llevó.

***

Para despedirme de la muerte

Voy a seguir el camión

Aquí les dejo estas letras

Con toda mi admiración.

***

Meade se despide de la muerte

Para seguir adelante

De la silla del presidente

La flaca le llevó al socavón,

E Hidalgo le festejó.

