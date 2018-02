Alianzas descompuestas en Hidalgo

Las alianzas políticas son un mal necesario para el desarrollo del país, aunque han tenido auge en los contextos internacionales y muy recientemente en México; se perfilan como figuras que pueden tener concentración en la búsqueda de mejores gobiernos, así como se observa el avance progresivo en el sistema partidista, compartiendo objetivos comunes de alcance global y a largo plazo. Al mismo tiempo, las alianzas son el diseño de las estrategias integrales de los partidos que les llevan a una visión amplia que cuestiona el cómo se debe gobernar para todos, incidiendo en proyectos de propósito de interés común, ayudando a identificar el rol de cada integrante y el cómo articular su aportación tanto en el proceso electoral como en el sistema de gobernar.

. En la actualidad, una diversidad de alianzas cuyas objetividades son promover oportunidades del respaldo a la inclusión de todos los sectores sociales, asimismo un crecimiento inclusivo y sostenible. Por ello, las alianzas se identifican por sus potenciales oportunidades para implementar una nueva forma de hacer política y de cómo gestionar el desarrollo gubernamental.

Desde luego, todo tiene beneficios y riesgos así como contrastes en su viabilidad según las consecuencias de los procesos de diálogos políticos, consensos ciudadanos, armonización e irreconciliables entre las fuerzas políticas.

Lejos de todo, las alianzas son necesarias y no extraña a nadie e inclusive que sean de diferentes ideologías e incluso de posiciones opuestas, de derecha o de izquierda. Lo visto en México, no es que sean tan diferentes las ideologías de los partidos, sino en el hecho que implementan las alianzas para articular intereses electorales ambiciosos del poder, sin tomar en cuenta la importancia entre lo que es el político de gobernar y el electoral lo cual representa la ambición del poder..

En Hidalgo, también se da esta lucha entre alianzas en donde se encuentran cientos de los políticos que han renunciado a sus fundamentos ideológicos, abandonando así a sus organizaciones, convirtiéndose en proyectos pragmáticos que según su visión sólo benefician a sus intereses personales. Por esta razón, no se alcanzará a cristalizar ninguna alianza en Hidalgo, pese a que están registrados a nivel nacional.

Por ello, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo, pesa a que ya están registrados sus precandidatos no ha logrado mostrar que sus candidatos representan la unidad o una negociación bilateral entre Osorio Chon y el grupo meade, mucho menos ha manifestado cuál es la ruta que usaron para construir los acuerdos con sus aliados.Lo visto, es que en la Alianza por México al Frente integrada en un principio por el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), tiene el mismo problema que el PRI, después de que el MC se bajó de la alianza por no estar de acuerdo en la posibilidad de que el Profesor José Guadarrama Márquez o el cantante Francisco Xavier Berganza Escorza abanderaran la primera fórmula de la candidatura a la senaduría de la República, aunque en estos últimos días el MC encabezado por el coordinador estatal Damián Sosa Castelán optó por retomar la renegociación con el PAN y el PRD al ver que ninguno de los dos precandidatos – Guadarrama o Berganza – no tienen la posibilidad y mucho menos han logrado el apoyo de las dirigencias nacionales para abanderar la candidatura del PRD, que según los acuerdo nacionales, le corresponde.

Por otro lado, la Alianza Juntos Haremos Historia, encabezada por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el Partido el Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), en Hidalgo únicamente los primeros dos partidos se registraron en alianza ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH); aunado a esto, muchos de los líderes hidalguenses que se acercaron a Andrés Manuel López Obrador y no les tocó nada en la repartición quedan fuera, debilitando la reconstrucción de la infraestructura electoral de MORENA para defender su voto.

Para finalizar, se puede concluir que las alianzas hidalguenses están descompuestas, únicamente son un objeto electoral, lejos de su verdadera modalidad como alianza política, ubicados fuera de la esencia de la coyuntura histórica conceptual de las mismas.

colegiolibredehidalgo@gmail.com

www.colegiolibredehidalgo.com.mx