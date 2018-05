Crisis en la Iglesia Católica chilena

La renuncia que presentaron en bloque el día de ayer todos los obispos de Chile pareciera ser una clara ruptura entre el Papa y el alto clero católico en la nación sudamericana. Un documento que fue filtrado por los obispos a medios chilenos revela que Francisco tomaría medidas –como pedir la renuncia de los obispos- tras la reunión que esta semana se llevó a cabo en Roma.

Hace unos meses, Francisco respaldó al obispo Juan Barros –acusado de proteger a Fernando Karadima, uno de los sacerdotes con mayor denuncias de violación en Chile- lo que provocó una indignación por parte de los familiares y víctimas de los abusos perpetrados a menores de edad por diversos sacerdotes. El error de Francisco le obligó a recular y de inmediato envió una comisión especial que investigaría lo que todo el mundo –incluido Francisco- sabía: que la jerarquía católica no sólo ignoraba las cientos y miles de quejas de abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes católicos, sino que parte de su política global implicaba cambiar a los sacerdotes de parroquia en parroquia, así como de ocultar información ante las autoridades civiles de cada país. Dicho de otra forma, los sacerdotes y obispos estaban más que protegidos por la autoridad eclesiástica católica. En este sentido y de acuerdo con el periódico El País, de España, en su edición electrónica de ayer “… el documento redactado por Francisco para los prelados chilenos [...] confirmó que a algunos religiosos expulsados de su orden a causa de la inmoralidad de su conducta y tras haberse minimizado la absoluta gravedad de sus hechos delictivos (…) se les habrían confiado cargos diocesanos o parroquiales que implican un contacto cotidiano y directo con menores de edad”.

La decisión de aceptar o no la renuncia de los obispos chilenos queda en manos directas de Francisco. No es un asunto menor y deberá de ser analizada por las consecuencias que traería el aceptar o no la renuncia de todos o sólo de algunos obispos, toda vez que el tema de la pederastia en la Iglesia Católica es un problema de índole institucional en donde toda la jerarquía católica y altos diplomáticos de la Santa Sede están implicados. ¿A qué obispos Francisco les aceptará su renuncia? ¿Quedarán desprotegidos por parte de la Iglesia chilena? ¿Podrán ser procesados por las autoridades civiles? ¿Qué pasará con los obispos de otros países como el caso mexicano en donde nunca se ha hecho justicia a favor de las víctimas? ¿Qué dirán los diplomáticos de la Santa Sede ante los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas? ¿Cómo defenderán los derechos de los niños –por ejemplo- cuando la propia Iglesia ha admitido toda responsabilidad en las violaciones sexuales? ¿Se sancionará también a los diplomáticos que, vía la protección brindada por la Convención de Viena, utilizarán ese blindaje para desaparecer documentos culposos?

La renuncia en bloque y por escrito sugiere, más que asumir la responsabilidad y provocar la reparación del daño, una forma de presión e inconformidad contra Francisco, toda vez que, al final, algunas cabezas de la Iglesia católica andina rodarán.

www.sarapozos.mx