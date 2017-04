¿Tercera Guerra? No, "bullying" mundial

Cuando la ignorancia coincide con la manipulación los resultados pueden ser sorprendentes. ¿Cuántos wazzaps les llegaron sobre la Tercera Guerra Mundial?

Pero ¿cuán veraz es la fuente? Tal vez necesitaríamos (mejor) leer libros cuya “pureza” se sustenta en cientos de teorías y antecedentes muy similares a los que hoy ocurren y así desechar toda la basura que nos llega por redes sociales.

Mmm ¿leer libros? Jajaja, ya sé. No está muy de moda actualmente y por eso aquí les compartiré mi técnica para ver el mundo de una manera más simple y así dejar de asustarme cada mañana.

¿Qué significa la ‘madre de todas las bombas’ que EU lanzó en Afganistán? Que el más grandote de la colonia le pegó a un niño discapacitado. ¿Puede defenderse? No y el grandote demuestra ser inescrupuloso y valerle el “qué dirán”. Mismo ejemplo cuando EU atacó Siria; con la diferencia que Assad es un niño cuyos primos (Rusia-China) son los mafiosos del barrio. ¿El grandote se meterá con la mafia? Puede, pero el resultado ya no lo controlará él y eso no le gusta (principio básico del bullying en la escuela y en la diplomacia).

Y si no pueden quitarle el lonche al sirio buscarán descargarse con el norcoreano; ya adolescente y acostumbrado a ser acosado desde pequeño por “raro”. ¿Es peligroso? No, pero es bastante freak, asusta su apariencia, pero sinceramente es inofensivo. Aunque tampoco empiecen a golpearlo porque lleva años guardando su rencor con armas debajo de la cama.

Por eso, evitemos tanta conjetura internacional falsa y no nos asustemos. Miremos al mundo como un escenario de bullying constante, donde presidentes con tendencias violentas quieren imponerse con su EGO siempre por delante.

Lo que buscan es que su leyenda crezca y que todos hablen de ellos. Nunca se pelearán con un rival que los pueda realmente lastimar. ¿Cuán alejada está la verdad de la fábula? Demasiado y esa es la gran dificultad a la que nos enfrentamos al absorber noticias que prefieren alimentar la leyenda que describir la verdad.

