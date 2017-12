Netflix y el retrato del "narco" en Nuevo León

No soy amante de las narcoseries pero debo admitirles que la segunda temporada de El Chapo expone líneas muy interesantes. O al menos, situaciones que en Nuevo León conocemos de memoria pero que suelen quedar puertas adentro de un estado que se acostumbró a lo peor del bajo mundo político y criminal.

¿Es verdad o la han exagerado? Podemos responder sabiendo que Nuevo León se pacifica según las negociaciones con los narcolíderes de turno. La Sultana es tierra de dos cárteles con injerencia de otras organizaciones periféricas que muerden según las alianzas de turno. ¿Qué significa? Que los alcaldes de San Pedro, Monterrey, San Nicolás y otros; tienen conversaciones con las cabezas criminales que se encargan de manipular la percepción de sus municipios hacia la calma o a lo “rojo” según se necesite.

A su vez, en el desmadre actual de Nuevo León, Fuerza Civil ha sido clave para que esos grupos se regeneren gracias a estrategias dirigidas y maquilladas de negligentes. ¿Qué ocurre con la Marina y el Ejército? Funcionan según órdenes directas de Presidencia y sus prioridades no son afines a Nuevo León. ¿A qué me refiero? Durante el sexenio anterior aplaudimos a los castrenses porque somos ciudadanos mortales que nos encandilamos con esas grandes camionetas armadas con soldados, pero la realidad apunta a pactos de millones de pesos con objetivos a corto y mediano plazo donde la ciudadanía y sus derechos humanos no entran en sus planes.

¿Hacia dónde va el 2018? A otro dificilísimo período donde la nueva Ley de Seguridad Interior es el mejor anticipo del estilo inescrupuloso con el que el poder juega sus cartas. Y por eso, si te gusta la tv realista, mira El Chapo, respira profundo y observa cómo la insultante relación políticos-grupos criminales que te muestra la serie es una mínima muestra de lo que ocurre en Nuevo León desde hace años.

Twitter: @santiago4kd