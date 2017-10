¿Por qué festejan la muerte de Gerardo en el motín?

A Gerardo lo mató una bala policial durante el motín y lo sepultó un sistema entrapado y podrido. Te equivocas y te mueres. ¿Que Gerardo merecía algún tipo de condena? No lo dudo. Se comportó mal y por eso lo confinaron. Pero ¿cuán retrograda es nuestra sociedad para festejar la fuerza letal de la Policía?

Gerardo estaba encerrado porque era políticamente incorrecto que quedara en libertad. Fue una de las caras visibles de los destrozos al Palacio de Cantera y el Gobierno Estatal habría dado la orden para que “ensuciaran” su proceso de libertad condicional. Era revoltoso, pero peligroso no. Era enérgico y muy influyente con sus amigos, pero no una mente criminal. ¿Era una de las cabecillas del motín? Tampoco, pero los muertos no pueden defenderse y menos en un penal donde aún, el día de hoy, los peritos de derechos humanos tienen prohibido el acceso.

Gerardo estaba preso por un delito leve del fuero común, pero su realidad se entremezcló con los criminales más peligrosos de Nuevo León. ¿Captamos la dimensión de este problema? Creo que no. Es más, nos vale madres, pero (al menos) debiéramos conocerla. Las cárceles se llaman Ceresos, pero de centros de readaptación no tienen nada. Coludidos por dentro y por fuera; son las válvulas de escape para gobiernos como el actual y para criminales que necesitas sobrevivir en ecosistemas oscuros casi intocables.

¿Queremos mejorar? Forcemos respuestas y empujemos el umbral de tanto prejuicio que domina nuestra moralina regia. Los criminales matan adentro y matan afuera, pero en los penales las reglas las redefine un Gobierno Estatal mucho más mal intencionado ( o exageradamente inepto) de lo que ustedes creen. No sonriamos porque se masacran entre ellos. Algo está muy mal y a Gerardo lo mató una bala policial que el sistema se empeña en enaltecer y que debiéramos esforzarnos en cuestionar.

