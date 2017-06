Monterrey y la crisis “del agua” que vendrá

Pongámosle el nombre que sea, pero urge que implementemos un plan “serio” para abastecer de agua al área metropolitana de Monterrey. No comprendo tanta ansia por anular políticamente cualquier argumento que plantea iniciativas palpables.

¿Cuánto más tiempo debe pasar? Ese problema que parecía de ciencia ficción (estilo Mad Max), pero que ahora nos avergüenza y frustra a diario.

Y pensando alternativas, recordé mi viaje a Sao Pablo (Brasil) hace año y medio. En aquella época, la polémica por Monterrey VI estaba en su apogeo y contextualizar la problemática con el antecedente brasileño me pareció un buen aporte para nuestro análisis regio. ¿Por qué? Fácil, los paulistas son los mejores del mundo en cuestiones hidrológicas, pero (a pesar de ello) estuvieron muy cerca de una crisis humanitaria.

¿Qué ocurrió? Desde hace décadas entendieron que las lluvias no son suficientes para llenar una presa que abastece a una urbe megapoblada. Construyeron un sistema de represas con 45 mil kilómetros de tuberías, conectaron 200 ríos subterráneos y lograron acumular mil 700 billones de litros en su estado.

A pesar de esta obra faraónica casi colapsa la ciudad, porque durante tres años padecieron la peor sequía de la historia y sus presas bajaron al 12%. ¿Qué debieron hacer? Concientizar a la población y el gobernador invirtió en reemplazar (subvención) todos los inodoros de la ciudad (doble botón, bajo consumo), etcétera.

Medidas que a largo plazo amortiguaron una pesadilla que veo muy similar a la de nuestra Sultana. Región que respira valemadrismo entremezclado con oportunismo político y que no me deja olvidar aquella definición que me dio Rubem Porto (mejor hidrólogo de Brasil) al describir que Monterrey tiene dos opciones: gestión o inversión; donde la primera todavía es salvable, porque consumimos 150 litros por persona (los gringos ¡800!), pero será solamente la segunda, la que logrará solucionar una crisis hídrica que ya ha acaparado la atención de la mayoría de los especialistas internacionales.

