2018, el año que usaremos cubrebocas

Ayer, en pleno domingo de año viejo, la neblina y la garúa (llovizna apenas perceptible) eran tan espesas que por un minuto bajé el vidrio del coche, respiré profundo e intenté buscarle lo positivo pero no pude. “Lo peor de este clima es que esta postal londinense es generada por la contaminación”.

En silencio y esperando que les explicara más, mis acompañantes foráneos miraban a través de la ventana. “Monterrey es la ciudad más contaminada de México y no hay cómo frenar su involución”, fue mi último comentario para luego recibir tantas preguntas disfrazadas de angustia que me hundieron en la misma frustración que la mayoría de regiomontanos sentimos desde hace meses.

¿Seremos conscientes? Imposible no preguntármelo mientras avanzaba por una avenida Garza Sada con muy poca visibilidad. Misma reflexión durante todo este 2017 donde las postales de colores “soñados” que registrábamos al amanecer se debían a la napa de Imecas que jugueteaban con los rayos del sol sobre nuestros cerros.

La neta es que estamos fregados. No se me ocurre algo más porque hacia delante viene un 2018 donde las elecciones mandan y no hay políticas a corto plazo aplicables al medio ambiente. Ni urbanas ni ecológicas. O cuéntenme ustedes, ¿qué medidas los vuelve optimismas? Somos una enredadera de vialidades y una combinación “al chile” de zonas residenciales y polos industriales.

Por eso, ya no me alegran las repentinas postales que el clima nos entrega. Ni la bruma vestida de llovizna ni mucho menos los soles de las seis de la mañana. Hoy, en Nuevo León, la belleza es directamente proporcional a una emergencia contaminante que debe contenerse ya. Y disculpen mi escepticismo, pero en este tema o nos sinceramos y atacamos el problema o en poco tiempo viviremos con cubrebocas y alergias cotidianas buscando respuestas para una crisis que no tendrá solución.

Twitter: @santiago4kd