¿Cómo reaccionarías si te quieren secuestrar?

¿Cómo reaccionaremos cuando llegue el momento? Duda eterna que podemos asociarla con un robo, un secuestro, una violación, un atentado o cualquier otra situación de estrés extremo que nos obligará a actuar en décimas de segundo. “Haría esto y luego así…”, es lo que muchos responderíamos sin comprender las emociones que nos dominarán.

¿Estamos preparados? Nunca lo sabremos y si no, recuerda cuando te robaron en la calle por primera vez e hiciste todo lo contrario a lo aconsejado. Somos tan impredecibles que las circunstancias ganan.

Y reflexiono por el caso de Mara Fernanda y tantos otros que enlutan las estadísticas. En Nuevo León, las cifras sobre privaciones de la libertad se dispararon durante el primer semestre, pero lo normal como mecanismo de defensa psicológico es creer que nunca nos pasará.

¿Saben qué? Tarde o temprano algo ocurrirá y debiésemos estar preparados. Conclusión que reforcé también durante el último mes, luego de retomar un curso (academia Mario Falcone) sobre métodos antisecuestro ¿Que nos pueden matar? El riesgo siempre estará, pero prevenir que nos pase algo es similar a estudiar en la escuela. Es repetición de conceptos para intentar que no seamos blanco de los delincuentes. Prevención es la clave y no reacción. No somos superhéroes y cuanto más rápido sepamos cómo salir del peligro quizá sobrevivamos.

Por eso piensen sobre las formas que utilizan para cuidarse. ¿Cuán pública es mi vida en las redes sociales? ¿Soy muy rutinario? ¿Sé primeros auxilios? ¿Conozco de armas? Y una decena de preguntas básicas que pueden ayudarte a visualizar cuán vulnerable eres ante un agresor. Entendamos que fortalecernos ante amenazas probables no es sinónimo de paranoia; es resultante directa de un entorno regiomontano mucho más hostil de lo que creemos controlar.

