Facebook puede matarnos

Somos muy ilusos si todavía no visualizamos las consecuencias letales de vivir en una sociedad internetizada. Una apertura de posibilidades que apunta directamente sobre los usuarios y que nos empuja hacia una decisión que nos incomoda. ¿A qué me refiero? A ser más responsables respecto de las opciones que la web nos entrega. O más simple, visualicemos los esfuerzos que hacemos los padres para que nuestros hijos no tengan acceso a pornografía u otros contenidos sensibles. Esta postura adulta la vemos muy obvia, pero lo que no terminamos de aceptar es nuestra propia inmadurez para manejar el resto de opciones de un universo virtual casi infinito.

Porque hoy, ya lunes, la joven madre que fue hospitalizada con diagnóstico de muerte cerebral falleció porque las pastillas milagrosas que habría comprado en redes sociales colapsaron su organismo.

Y ahora vuelvo a ver un debate reducido hacia las autoridades estatales o federales como si ellas fueran las responsables. ¿Neta vamos a ser tan básicos para echar culpas?

Es decir, el problema somos nosotros. Los que consumimos sin receta para abaratar costos. ¿Alguna duda sobre el mundo donde vivimos? Que la red sea virtual no implica que los asesinos, estafadores y todos los etcéteras de criminales no la usen a su antojo.

Lo que ocurrió es muy preocupante, porque Facebook es la red más influyente del planeta. Estas pastillas para adelgazar ya han causado alertas en Sudamérica y Europa, pero es el abanico exponencial de la web lo que ahora las vuelve imparables.

Y repito, la culpa no es de los laboratorios, porque ellos producen algo legal que debiera ser recetado por un médico. Pero somos nosotros los que consumimos lo que nos ofrece alguien en internet sin comprender que si haríamos lo mismo en el mundo real, estaríamos comprando las pastillas en algún lugar oscuro, escondido y tan ilegal que nos daría miedo.

Dos dudas y espero que ustedes tengan las respuestas: a) ¿Somos conscientes de este peligro y nos vale madre? B) Somos muy ilusos y confiamos en la red.

