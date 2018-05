La directiva rayada y su soberbia mortal

La soberbia ha mutilado a Rayados lentamente y (casi) son nulas las opciones para salvar el cuerpo de una directiva que se ha negado a ver su propia realidad. Y ya no me refiero al ámbito deportivo, sino al contexto general de una situación que repite patrones de conducta que ya no son casualidad.

Porque la directiva albiazul, con sus dos vertientes (Femsa y Rayados) sigue empecinada en negar el problemón que carga y esa actitud (muy freudiana) lo ha alejado del primer aspecto clave para solucionar su crisis: un diagnóstico certero.

Pero ¿cómo identificas lo que te rehúsas a observar? El enfoque mercantilista de la institución ha sido tan brutal que el sábado pasado presenciamos el divorcio más crudo que (yo) recuerde en la historia moderna del club.

Obviamente, cuando Rayados queda eliminado no existió una voz de apoyo que pudiera ponerse del lado del club. La gangrena no era nueva, pero la directiva siempre la miró de reojo minimizando la infección.

Hoy, por ese desdén hacia la relación con el aficionado (precios excesivos, maltratos en accesos, etcétera) y la carencia de liderazgo para tomar decisiones quirúrgicas con su plantel de Primera División, al cuerpo de Femsa-Rayados le han amputado las dos piernas que lo hacían avanzar como una de las instituciones líderes en el continente.

Y sin “piernas” (afición), el futuro cambia drásticamente, porque fue el club quien posicionó todo su mundo en base a lo monetario. Mató la pasión y le puso un signo de pesos. ¿Y ahora? Aunque se escuden en las “listas de espera” para la renovación de abonos, es muy probable que la afición (a pesar de amar sus colores) le dé la espalda a lo que lo que esta directiva representa.

Negar la realidad ha matado lentamente al Club de Futbol Monterrey y no existen más responsables que ellos mismos. La cura siempre estuvo al alcance de la mano, pero ahora, aunque compren una prótesis para caminar, nunca volverá a ser lo mismo.

