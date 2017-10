"El Bronco" permite el autogobierno carcelario

Los penales de Nuevo León son controlados por los criminales. ¿Es nuevo? Para nada y por eso mi frustración aumenta al leer otra recomendación que la CNDH entregó sobre los problemas en los Ceferesos mexicanos e inmediatamente recuerdo el último informe que en mayo también habían detallado sobre los Ceresos del país. ¿Qué dicen? Dos palabras durísimas: autogobierno y cogestión. La primera con los criminales controlando toda la cárcel y la segunda con un “control” compartido con las autoridades del Cereso.

¿Cuántas cárceles están así? Más de 70 y las de Nuevo León están incluidas. ¿Son nuevos los datos? No y siguen en aumento mientras los peritos de DDHH siguen oponiéndose a ingresar a Cadereyta, luego de lo ocurrido.

El Gobierno de Rodríguez entregó el control a los criminales y lo peor de la farsa la encontramos en aquellas fantasías oficiales con los reos vestidos de naranja diciendo que el Topo era Disneylandia. ¿Cómo es la actualidad? Al Topo no pueden ingresar sin autorización de los grupos. Cadereyta y Apodaca es igual y la atomización de los cárteles es aprovechada por la SSP para argumentar su incapacidad. El 60% de los celadores quieren renunciar, pero tienen miedo. La tasa de deserción es del 80% al ofrecerles el empleo y las direcciones naufragan entre corrupción, amenazas e inoperatividad.

¿Qué ocurrirá? Habrá más muertos porque la probabilidad así lo indica. Los penales son parte de los grupos de presión que pueden utilizarse electoralmente y el ecosistema que rodea al Bronco se ha transformado en una pesadilla con varias cartas de renuncia de sus funcionarios más cercanos. ¿Por qué no las acepta? Mmm... por si todavía no entendiste, el objetivo de Rodríguez es la campaña y no debilitará su equipo de trabajo por solidarizase con un Nuevo León que pide a gritos una voz de mando que lo encauce.

Twitter: @santiago4kd