Aldo De Nigris, “la tormenta perfecta”

Que un deportista se convierta en ídolo puede deberse a múltiples factores. Si no, pregúntenle a Aldo De Nigris sobre lo que vivió este sábado. ¿Quién pudiera haber imaginado tremenda despedida?

¿Cómo lo logró? Pregunta que todavía el domingo seguía haciéndome mientras veía una foto suya junto a Suazo y el Guille Franco; dos nombres grabados a fuego en el olimpo rayado y con cierres agridulces con la institución.

Pero el celebrado era Aldo y no ellos ¿Qué hizo él para recibir tal homenaje? Interrogante nada fácil y que la orientaría hacia tres factores silenciosos y que no suelen llamar la atención en este mundo superfluo y viralizado: 1) Identidad 2) Perseverancia 3) Carisma. Un trío que Aldo fue madurando con los años gracias a dificultades afuera de la cancha (muerte de Toño) y adentro (críticas excesivas) de un campo que suele canibalizar a quien titubea.

Sumémosle su respeto hacia la familia y las raíces norteñas como detonantes para que los regiomontanos comprendieran que este jugador los representaba en la cancha, pero más aún, en la vida. ¿sobran ejemplos? NO y por eso Aldo fue una tormenta perfecta que difícilmente se repetirá. ¿Me entienden? Un jugador que humaniza la profesión traspasa un umbral que la afición admira y nunca olvida. No alcanza con goles para que la gente te idolatre, debes dar más.

Por eso Aldo “tuvo” algo que los demás no. Y eso identificó a los regiomontanos para querer ovacionar un apellido que no parecía destinado a la idolatría, pero que ahora se transformó en un linaje de sangre azul. Y cuando el todo es mucho más que la suma de las partes, observamos a decenas de miles disfrutar de un espectáculo que no se repetirá y que marca el mejor ejemplo de lo que podemos lograr en la vida cuando nuestro objetivo es superarnos alejados de los egoísmos.

