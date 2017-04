PERROSyPERROS

Más que autofelicitarse y procurar reconocimiento y felicitación por los presuntos éxitos de la lucha contra la impunidad por la captura de personajes que hasta antes de su nueva realidad eran sus corifeos, el Presidente Enrique Peña Nieto está obligado a explicar a la sociedad mexicana e incluso a quienes desde el extranjero esperan señales positivas para animarse a invertir en nuestro país, muchos tópicos obscuros que generan inquietud y merecida elucubración sobre las recientes capturas suscitadas en relación a algunos delincuentes otrora próximos a él, su partido el Revolucionario Institucional (PRI) y su equipo político, así como la omisión negligente en cuanto a actuar en contra de muchos otros más que siguen impunes burlándose todos de la sociedad.

Peña Nieto debe informar y aclarar dudas en relación a la impunidad de que por años gozó el ex gobernador de Tamaulipas Tomas Jesús Yarrington Ruvalcaba contando incluso con guardias de seguridad proporcionados y habituallados por el Poder Ejecutivo de Coahuila y la forma en que pudo permanecer varios meses libre el ex mandatario de Veracruz Javier Duarte de Ochoa así como a lo que resulta inherente a la permisibilidad oficialmente otorgada por el gobierno federal para que Edgar Veytia haya sido aprobado en cuanto al control de confianza para hacer accedido a los cargos de Jefe Policial en el gobierno municipal de Tepic, la capital de Nayarit así como posteriormente a la titularidad de la SubProcuraduria de Justicia de Nayarit y encargado del despacho de esa institución, además de para haber podido ser nominado por el gobernador de esa entidad y ser electo por el Congreso estatal como titular de la Fiscalía General de esa entidad del Pacífico, porque si bien es cierto que fue él entones alcalde y posteriormente gobernador Roberto Sandoval quien nombró e impulso a Veytia también es claro que fue en la Secretaría de Gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong donde se tejió la red de complicidades para calificar como confiable y apto a ese criminal.

Tras haber huido de su entidad y del país desde mediados de octubre de 2016 con ayuda del ahora también detenido ex gobernador interino Flavino Ríos, quien le proporcionó el helicóptero oficial del Gobierno de Veracruz que lo transportó sin que el eficaz sistema de investigación lo haya detectado y tras andar ‘escondido’ cerca de su tierra fue finalmente detenido el pasado sábado 15 de abril en Pajanachel, Guatemala, el ex Mandatario de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, sin imputar a su esposa ni a otros de sus familiares cómplices de sus fechorías, ni haber capturado aún a quienes le ayudaron a desfalcar muchos miles de millones de pesos a Veracruz y le toleraron perpetrar otros salvajes crímenes causando desaparición forzada y ejecución de comunicadores y activistas de causas sociales que le incomodaban.

Aunque los delitos cometidos por el veracruzano y sus socios son del fuero común, al haber también componente federal en ellos tocara a la Procuraduría General de la Republica (PGR) actuar para extraditarlo y de que haga eficazmente su labor de consignación dependerá el éxito en cuanto a que sea debidamente juzgado y condenado por autoridades judiciales. Dicen en el pueblo que ‘perro no come perro’ y es así como que el propio régimen político que toleró durante casi seis años la brutal corrupción de Javier Duarte, será ahora el encargado de procurar sea juzgado existiendo temor que la captura del hampón ex gobernador veracruzano no genere la condena y sanción ejemplar que merece acorde a sus crímenes.

Al parecer tanto Peña Nieto como varios cercanos colaboradores tenían pleno conocimiento de los excesos de Javier Duarte desde el principio de su mandato pero era más grande el compromiso hacia el por haber apoyado la campaña presidencial de 2012 que la necesidad de frenarlo y generar sanción, lo mismo ocurrido en relación a Cesar Duarte, Humberto Moreira, Roberto Borge, Eugenio Hernández, Rodrigo Medina, Fausto Vallejo y varios más. Y es que se dice que cuando en el año 2000 el PRI perdió la Presidencia de la República se vio obligado a refugiarse en los gobiernos de los estados que controlaba y como también conservó el poder en las cámaras de diputados y senadores ello le permitió canalizar grandes sumas de recursos a sus gobernadores y pudieron así financiar las campañas políticas a nivel nacional y en los espacios locales, trascendiendo que gobernadores emanados del PRI abusaron al disponer discrecionalmente de los recursos públicos, además que algunos pactaron con el crimen organizado y prohijaron financiamiento a sus campañas para consolidar su poder en el ámbito estatal.

Gobernador de Tamaulipas entre 1998 y 2004 Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, recién detenido por la Policía italiana en Florencia, Italia, a petición del gobierno de Los Estados Unidos de América donde está acusado por lavado de dinero y asociación delictuosa para facilitar la exportación de droga, al igual que su sucesor, Eugenio Hernández quien gobernó la entidad de 2004 y a 2010 y se encuentra prófugo y acusado también en el vecino país del norte pero en México ‘extrañamente’ no hay causa penal abierta en su contra.

Duarte de Ochoa que gobernó Veracruz de 2010 a 2016, César Horacio Duarte Javier gobernante de Chihuahua en el mismo periodo 2010 y el mandatario en esa misma época de Quintana Roo, Roberto Borge eran presumidos por Peña Nieto y el PRI como políticos ejemplares pero destacaron por la enorme corrupción, pero además de ellos, Yarrington y Eugenio Hernández, hay muchos priistas más, impunes, como también bastantes otros exmandatarios vinculados a graves actos criminales que siguen libres como el ex gobernador de Jalisco y militante del PAN Emilio González Márquez y quien fuere Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Marcelo Ebrard militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre otros que han sido señalados públicamente de perpetrar graves actos de corrupción o tienen denuncias penales en su contra, siendo el colmo que González Márquez siga protegido y burlándose de los jaliscienses y un absurdo que Humberto Moreira Valdés vaya a ser Diputado local plurinominal postulado por el llamado Partido Joven de Coahuila, siendo que el también ex dirigente nacional del PRI es prófugo de la Justicia del vecino país del norte pero en este México Mágico sea reputado como una blanca paloma.

