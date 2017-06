HIGADOyLENGUA

Aunque sin éxito intento desdecirse de haberlo hecho porque es clarísimo que le volvió a ganar el hígado y perdiendo cordura soltó la lengua cometiendo el delito de amagar con lesionar a ciudadanos abusando de su poder, lo más grave del desafortunado estertor del Presidente Enrique Peña Nieto es la amenaza de castigar a quienes denunciaron atentados gubernamentales contra la seguridad y la libertad de muchos ciudadanos, aunque debe señalarse la actitud ominosa de negar el ilícito espionaje y desacreditar a comunicadores y activistas afectados.

Los ataques se han denunciado justo cuando se ventilaba el crecimiento de la ola de violencia contra comunicadores y activistas sociales en México y la fuerte crítica al gobierno por su incapacidad ante los múltiples asesinatos y diversos arteros atentados; la tardía y torpe reacción de Peña Nieto tras haberse desnudado el escándalo por The New York Times y los propios actos de espionaje acendran hacia el desconfianza y rechazo social mayoritario, evidenciando de nuevo su severa limitación e intolerancia para ejercer el poder público y qué carece de colaboradores eficaces que le auxilien pues no le generan adecuadas herramientas para las decisiones correctas y lo dejan enfrentando en solitario reacciones y consecuencias inherentes a los problemas suscitados por el cúmulo de errores cometidos.

El nuevo escándalo surgió tras que varias acreditadas organizaciones internacionales denunciaron decenas de infecciones a equipos de informática y telecomunicaciones a través del software Pegasus, atribuido a la empresa israelí NSO y comercializado a través de intermediarios que además han obtenido por ello jugosas ganancias y se presume contaron con apoyo fundamental de parte de funcionarios y políticos encumbrados bastante poderosos por su cercanía a las más altas esferas del poder público en México, solo así siendo viable que instancias gubernamentales vinculadas a la Seguridad interior y Defensa Nacional hubieren propiciado asignación de contratos en circunstancias ampliamente ventajosas tanto en los esquemas de adjudicación cómo en la generosa ventaja financiera de las negociaciones y en este contexto sale a relucir la empresa italiana Hacking Team involucrándose especialmente una sociedad mercantil denominada Balam Seguridad Privada, S.A. de C.V. que encabezan el israelita Asaf Zanzuri y el joven Rodrigo Ruiz Treviño, sobrino del Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) quien además de una larga trayectoria burocrática ocupando cargos de alto nivel cuenta con la plena cercanía al Senador Emilio Gamboa Patrón, el muy conocido Coordinador de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República que ha sido titular de la SCT y de otras muchas importantes dependencias en los más altos niveles jerárquicos de la administración pública federal en los sexenios presidenciales de Miguel de la Madrid , Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, ocupando principales encargos políticos, parlamentarios y partidistas en los periodos sexenales a cargo de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Es muy conocida la influencia y extrema cercanía que Gamboa Patrón ostenta en relación al Presidente Peña Nieto.

Hay que recordar que la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la indagatoria para establecer la responsabilidad de quienes hubieren ordenado y efectuado la intervención por conducto de la fiscalía especial, pero ello carece de credibilidad social, ahora acentuada por los exabruptos de Peña Nieto quien al proferirlos transpiraba enojo y franca molestia hacia quienes según él osaron acusar falsamente a él y a su gobierno de espiar y reprimir, pues se equivocó amenazando y pretender mostrar poderío absolutista en vez de enseñar la necesaria nobleza y sensibilidad social del gobernante estadista. El espionaje está dentro del amplio repertorio de acciones autoritarias de carácter represivo, ya que además de acusaciones de espionaje y hostigamientos, cuando ello no funciona se fabrican delitos encarcelando y torturando hasta incluso llegar al asesinato o la desaparición forzada.

La lista de comunidades u organizaciones con muchos asesinados o desaparecidos es larguísima. No es una situación nueva ni realizada por gobiernos de un solo partido.

La única posibilidad ahora al alcance de Peña Nieto es acceder a que se instale un panel de expertos en asuntos legales y científicos que acompañados de representantes acreditados de la sociedad funja como revisor y evaluador de las investigaciones que realice la PGR, ya que sin ellos están desde condenadas al fracaso. En un ambiente social muy tenso y políticamente tan incierto como disperso, es necesario exigir al Presidente dejar de lado filias y fobias extremas, evitando estertores y amenazas concentrándose en buscar las mejores soluciones para consolidar un México confiable y recuperar la ruta del desarrollo, pues hasta ahora parece tener la brújula sin rumbo.

@salvadocosio1

opinion.salcosga@hotmail.com