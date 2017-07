"#TorpezayMurmullos"

No puede defenderse exitosamente lo indefendible y aunque pretendan ocultar la torpeza y antipatía, lo indubitable es que hay un pésimo manejo de las relaciones internacionales del país y que nuestro Jefe de Estado tiene muy escasa aceptación de los mandatarios de naciones importantes, lo que fue claro al apreciarse varios detalles suscitados en el marco de los eventos relativos a la duodécima reunión cumbre del llamado Grupo G20, que reúne a jerarcas de los 20 países con la más sólida economía del planeta, así como a titulares de los más importantes organismos internacionales inherentes al financiamiento para el desarrollo sustentable y algunos países invitados en relación a su potencial.

Fue notorio la escasa interacción entre el presidente de México Enrique Peña Nieto y el resto de los dignatarios que participaron en los eventos de la cumbre del G20 en Hamburgo, al grado que salvo el Primer Ministro canadiense, Justin Trudeau, prácticamente el resto de los representantes de influyentes países del orbe no le concedieron mayor atención a Peña Nieto, no pudo dejarse pasar además el hecho notorio de la ausencia de la esposa del presidente mexicano en varios relevantes eventos.

Tampoco puede dejarse de señalar, por más que los cercanos colaboradores presidenciales intenten restarle importancia, el último incidente ocurrido en torno a la tormentosa relación entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, ya que el patán y palurdo mercader neoyorquino sicofante de la política llamado Donald Trump, volvió a burlarse de Peña y de México al aprovechar el momento de encuentro con los medios de comunicación tras la reunión que ambos Jefes de Estado sostuvieron en el marco de dicha cumbre del G-20, para tras posiblemente haber inducido le preguntaran si mantenía su postura en cuanto a que México debe pagar por el famoso muro fronterizo que sueña edificar para evitar el paso de indocumentados a su nación, responder en forma contundente que sí y causar un nuevo escozor en la maltrecha relación bilateral.

Por más que al generarse revuelo el presiente Peña Nieto haya salido a decir que los “murmullos” no pueden definir las relaciones bilaterales con Estados Unidos de América, el asunto es que más que dialogar sobre asuntos serios enmarcando acuerdos bilaterales trascendentes, la reunión de cerca de 30 minutos que Peña sostuvo con el tal Trump no provocó mayor resultado que una alharaca mediática y sociodigital generalizada por la nueva bofetada del lenguaraz hacia México.

Esa palabra que Peña llama murmullos fue un vocablo serio, sólido y por demás contundente, ya que a la pregunta expresa de los periodistas al neoyorquino el nunca dudo ni lo dijo en voz baja, fue tajante al decir: ‘absolutely, lo que en el lenguaje castellano quiere decir algo así como indudablemente, o cómo dijeran los británicos: but of course!

Al respecto el canciller Videgaray Caso afirmó no haber escuchado lo que según Peña tampoco oyó pero que sí escucharon los muchísimos reporteros cubriendo la reunión y que fue replicado a través de gran cantidad de comentarios informativos, más aún, es lo que se escucha claramente en los videos que del tema circulan profusamente.

El encuentro entre ambos mandatarios fue el primero que sostienen desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero pasado ya que Peña y su homólogo iban a celebrar una reunión en Washington el 31 de enero pasado, pero la cita fue cancelada por las autoridades mexicanas ante la insistencia de Trump de que los mexicanos pagaran su famoso muro.

Peña Nieto recordó que había acordado con Trump “dejar de lado las marcadas diferencias”, que dicho sea de paso son demasiadas y tienen una especie de origen en el famoso muro y en el odio y fobia del mercader del absurdo peinado hacia México y los mexicanos, y en efecto Peña se refirió a ello al decir que ‘esas pequeñas diferencias’ tienen que ver “particularmente en cuanto a quien paga el muro’ y aunque Peña afirma que esa minucia no debe ocupar su atención”, lo cierto es que tras el encuentro bilateral queda claro que hay demasiadas aristas en la relación bilateral y qué el mandatario estadounidense no ha dejado a un lado la obra que ha tensado la relación entre ambos vecinos.

Lo claro es que aún pese a intentos de suavizar la relación bilateral está sigue tensa e improductiva y más allá del famoso muro y quien lo pague, está el tema de la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que puede seguir provocando conflictos y que por más que es cierto tiene aristas polémicas que pueden aprovecharse para ser afinadas en beneficio de todas las partes, hay confusión e incertidumbre además de temor a la debilidad con la que el gobierno mexicano enfrente el tema y pueda perjudicar más a la de por sí endeble economía nacional.

@salvadocosio1

opinion.salcosga@hotmail.com