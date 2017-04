FANGOyCOLUSION

Fue el gobierno del vecino país al norte el que capturó en San Diego al ahora ex fiscal general de Nayarit Edgar Veytia Cambero, conocido como La Bestia, quien ya está encausado penalmente acusado de narcotráfico, enriquecimiento ilegítimo, lavado de dinero, delincuencia organizada, delitos contra la justicia y otros crímenes más en una corte federal en Nueva York. Edgar Veytia accedió a ser jefe de Vialidad y secretario de Seguridad Pública y Vialidad en el Ayuntamiento de Tepic, nombrado por el entonces alcalde Roberto Sandoval, tras obtener la validación de confianza otorgada por el gobierno panista que encabezaba el nefasto Felipe Calderón, siendo el régimen priista actual a cargo del presidente Enrique Peña Nieto quien emitió certificado de adecuidad en cuanto a control de confianza a fin que La Bestia pudiera asumir sus encargos como subprocurador de Justicia estatal y posteriormente fiscal general, pues para haberlo nombrado ya siendo gobernador Roberto Sandoval y después nominarlo al Congreso para aprobación, en relación a esos cargos, solicitó y obtuvo la certificación federal de haber aprobado satisfactoriamente el control de confianza.

Desde hace varios años hay causa penal abierta contra Humberto Moreira en EU habiéndose publicitado evidencias claras incluyendo confesión expresa de importantes colaboradores del coahuilense cuando fue gobernador, que ya han sido capturados, acusados de enriquecimento ilícito, posibles vínculos con organizaciones criminales, hay orden de captura contra el ex mandatario acusándolo de presuntos delitos contra la salud en diversas modalidades, pero en nuestro país no se abrió en su contra una indagatoria por la PGR.

Imperó a favor de Moreira la amistad y el compromiso político que le une a Peña Nieto, ya que el ex alcalde de Saltillo y antiguo legislador federal ayudó a Peña prohijándole además apoyo financiero cuando siendo gobernador del Estado de México fue impulsado para ser candidato presidencial.

Tampoco se le aperturó causa por la Procuraduría General de Justicia de Coahuila ya que ésta depende del Poder Ejecutivo estatal a cargo de su hermano el hoy Gobernador Rubén Moreira.

El gobierno que encabeza Peña no atendió la petición de captura del gobierno de EU y generó protección consular preferente a fin de lograr su liberación y la consecuente repatriación cuando fue detenido en España a petición del gobierno estadunidense, y sigue impune, perseguido por el gobierno del país al norte y protegido en México, ahora incluso propiciándole que el llamado Partido Joven, un pequeño partido satélite del PRI en Coahuila hace campaña en favor del candidato priista a gobernador Miguel Ángel Riquelme, lo haya postulado para acceder por la vía plurinominal a una curul en el Congreso de Coahuila.

Fue el gobierno de Chihuahua a cargo del panista Javier Corral quien actuó en contra del exgobernador César Horacio Duarte. Al parecer el prófugo César Duarte sigue siendo miembro del PRI, al igual que Tomás Yarrington, al que se le suspendió en sus derechos partidarios y protegieron los priistas sin localizarlo por años, a pesar de estarle dotando de escoltas por parte del gobierno estatal y pagando su sueldo y prestaciones evitando investigar su paradero, siendo ahora detenido en Italia por la petición del gobierno norteamericano sin intervención del mexicano y todo indica que de no ser el impulso de las agencias gubernamentales estadunidenses que incentivaron a la Interpol y tras la investigación presionaron la actuación de la Policía italiana el tal Yarrington seguiría libre e impune. Ahora parece será extraditado para someterse a Cortes en EU y quizá al igual que está ocurriendo desde que allá tienen a Joaquín El Chapo Guzmán, ahora lo harán hablar y quizá podrán caer varios de sus cómplices, que, al igual que en relación a Guzmán y Veytia, incluyen a funcionarios, ex servidores públicos, legisladores y ex legisladores, empresarios, líderes políticos, sindicales y gremiales, incluyendo religiosos.

Existe acción penal y órdenes de captura contra funcionarios y ex funcionarios del gobierno tamaulipeco en relación al asesinato del ex candidato a gobernador Rodolfo Torre, pero la pesquisa la hace el actual mandatario emanado del PAN, pues el gobierno priista fue omiso y así es como continúan impunes muchos exgobernadores priistas como Eugenio Hernández, de Tamaulipas; Roberto Borge, de Quintana Roo, y Rodrigo Medina, de Nuevo León, quizá todos aún miembros del PRI, están libres muchos exfuncionarios y ex gobernadores del PAN como Emilio González Márquez, de Jalisco, quién dejó su encargo y tiene decenas de averiguaciones penales abiertas desde hace más de cuatro años.

Hay excesiva negligencia o complicidad de quienes deberían actuar contra criminales impunes que incluso aspiran felices y tranquilos a ser candidatos a gobernar estados, ser parte del Congreso de la Unión y legislaturas locales, así como integrantes de la administración pública local o seguir favorecidamente al frente de empresas dedicadas al transporte público y privado, construcción de obra pública, proveeduría de bienes y servicios públicos, incluyendo asuntos médicos y similares, entre otras canonjías al amparo del poder público.

