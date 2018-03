Guía para ser cínicamente opaco, III

No es que se vea al mundo al revés, hay quienes lo construyen al revés. Y así lo hacen con el acceso a la información para mostrarse “transparentes” en el cómo atienden solicitudes de información, tratando estas como si fuesen demandas y convirtiendo las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados en cuasi direcciones jurídicas o despacho de abogados que litigan como privado lo público.

Pero ¿cómo se oculta la información a través de respuestas a solicitudes? Hay dos vías básicas: trate la solicitud como demanda y utilice el lenguaje más abigarrado, confuso, legaloide que pueda.

Para tratar una solicitud como demanda, póngase a la defensiva. Lea e interprete la solicitud como abogado que tiene en la letra de la ley su sapiencia y fuerza; los principios del derecho de acceso a la información, como máxima revelación o máxima publicidad, son para la interpretación que emplean los organismos garantes, como el ITEI en los recursos (que como hemos visto, son el medio para ganar tiempo), no para el actuar ordinario del sujeto obligado.

Como demanda responda la solicitud, pero aquí tenga particular cuidado con el lenguaje que emplea. Recuerde que el abogado debe, ante todo, fundar y motivar sus respuestas. Y para ello, tenga a la mano formatos de respuestas previamente elaborados con todas las invocaciones jurídicas disponibles (o pida ayuda a otras Unidades), de tal forma que el solicitante primero tenga que leer todas las normas jurídicas textuales que pondrá en la respuesta, incluyendo incluso tesis de la SCJN (aunque no tengan nada que ver). El sí o no, o en parte (respuesta parcial), así como lo solicitado, póngalo casi al final de la respuesta, para que luego cierre la respuesta con más invocaciones jurídicas posibles. Pero eso sí, no se olvide de utilizar el mayor número de palabras técnicas. Lo “claro”, “comprensible” es desde lo jurídico, ¿o no? ¿Por qué rebajar el trabajo al nivel de un ciudadano que no es abogado, que no estudió derecho? Si quieren entender, pues ¡que consulte Google!, o bien, que acuda el solicitante con un abogado. Si lo hace hasta para saber cómo poner un foco, ¿por qué no en una respuesta a solicitud de información?

Si considera que atender una solicitud de información es parte de un proceso de comunicación, de tú a tú, estará perdido y no “justificará” su trabajo, ni se mostrará “especializado”.

No olvide la máxima de los cínicamente opacos: el tiempo debe jugar a favor del sujeto obligado.

Después del cómo, la próxima semana veremos qué se responde.

