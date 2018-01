Sistema Anticorrupción 2018

Construido el andamiaje local del Sistema Anticorrupción de Jalisco, un amparo sobre el proceso de elección del Fiscal Anticorrupción impide que este se integre por completo. Aún así, el próximo miércoles, a las 10:00 horas, en el Instituto Cultural Cabañas, se instalará el Sistema como los que tiene: Comité de Participación Social, que lo encabeza, la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría del Estado, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Administrativa y el ITEI. La Fiscalía Anticorrupción estará representada por el Fiscalía Central del Estado.

1. A pesar de estas condiciones jurídicas que impiden contar con un Fiscal Anticorrupción, el Sistema puede comenzar a dar sus primeros pasos. Lo vemos en el Sistema Nacional, que padece una situación similar (aunque ahí es más por bloque político explícito), pues sin Fiscal Anticorrupción camina.

2. A escala nacional, en las entidades federativas, a pasos distintos, se instalan los respectivos Sistemas Anticorrupción. Mientras en unas entidades el rezago es mayor, pues la participación social llega a la apatía, en otros están en proceso de elección de fiscales anticorrupción.

3. No hay que perder de vista que los Sistemas Locales o estatales son el andamiaje intermedio para que el Sistema Nacional funcione. Mientras los sistemas locales no estén integrados y operando, el Sistema Nacional además de inoperante quedará atrapado en la lógica del combate en las escalas de grupos centrales y el ciudadano de a pie no verá el combate en lo cotidiano.

4. Aunado a lo anterior, nuestro sistema “centralista” fiscal y presupuestal propiciará que los temas de combate a la corrupción sean cupulares y políticos. Baste ver el caso de Chihuahua, donde el gobierno federal le retiene recursos cuando el estado emprende acciones de combate a la corrupción y el Comité de Participación Ciudadana del SNA le entra al quite (ver http://bit.ly/2r67qZd).

5. Al ser los Sistemas Locales una instancia intermedia del Sistema Nacional, éstos jugarán un papel central en la construcción y operación de sistemas municipales, y así contar con sistemas desde la base, desde lo más cercano a la gente, que atiendan y combatan la “corrupción hormiga”. 6. A escala local, el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco puede aprovechar para trabajar con municipios y mediante una reflexión abierta, colaborativa, el diseño de un modelo anticorrupción municipal, y darle al SNA lo que no tuvo en su arranque, un andamiaje desde la base y que involucre a todo el estado.

