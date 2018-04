Purgar y desaparecer partidos políticos

El próximo 1 de julio no sólo elegiremos Presidente de la República, también renovaremos el Congreso de la Unión; y en el ámbito local, en 9 de 30 entidades, habrá elecciones a gobernador y Jefe de Gobierno (CDMX), así como renovación de 29 Congresos locales, Ayuntamientos y Alcaldías (CDMX), en 23 entidades (ver: http://bit.ly/2vUNGuf). En total, hay 18,299 cargos en disputa, donde participan nueve partidos políticos coaligados en tres grupos, así como candidaturas “independientes”, o mejor dicho sin partido. A dos meses de la jornada electoral se determinará quién gobernará y se definirá qué partidos políticos sobrevivirán.

Hasta 2014, nuestro sistema político para el acceso al poder era exclusivo para partidos políticos; pero se abrieron puertas a candidaturas “independientes”, que compiten en condiciones de inequidad. Fue una apertura del sistema ante el descrédito y desconfianza de los partidos que han privatizado el ejercicio del poder público.

Las encuestas sobre confianza en las instituciones ponen a los partidos políticos, y a los políticos de profesión, en el último nivel de confianza ciudadana. En algunas encuestas los partidos políticos se “pelean” el último lugar con la policía. Consulta Mitofsky, en su más reciente estudio demoscópico muestra, en escala de 0 a 10, que la confianza a los partidos políticos es de 4.4 puntos, y en caída (ver: http://bit.ly/2Klcejj). Parametría indica el alto grado de desconfianza (ver: http://bit.ly/2JDusLN).

En la jornada electoral del próximo 1 de julio, con boletas electorales en mano, tendremos el poder de desaparecer partidos políticos, de purgar de nuestro sistema de aquellos que consideremos innecesarios. No olvidemos: para que un partido mantenga su registro, y con ello acceso a prerrogativas y financiamiento públicos, así como a cargos de elección popular por la vía plurinominal o representación proporcional, requieren obtener al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en cualquier tipo de elección (Ley General de Partidos Políticos, artículo 94, numeral 1, fracción b). Pero no se confunda, aunque vayan en coalición, al momento de votar tendrá que elegir sobre un partido con el nombre del candidato que postula o candidato “independiente” registrado, por lo que además del nombre, observe el logo del partido, y sobre este, si así lo considera necesario, exprese su elección, que a la vez será purga sobre el no elegido.

El 1 de julio no sólo tenemos, con nuestro voto libre, el poder de elegir, sino también de purgar, desaparecer partidos. ¿No cree?

Twitter: @jrubenalonsog