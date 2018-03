Guía para ser cínicamente opaco, IV

Si reduce el derecho de acceso a la información al “derecho a preguntar”, ya está del lado de los cínicamente opacos, pues la atención a una solicitud de información está en la pregunta que le formulen, no en la necesidad de información del solicitante.

El punto de partida es el siguiente: considere que en la pregunta está la respuesta, y no más.

Lea atentamente la pregunta y cíñase a cada una de las palabras que formula el solicitante. Por ejemplo, si pide cuánto dinero ha regalado tal o cual gobernante o dependencia considere sólo eso, y tendrá que en el presupuesto de egresos y el clasificador por gasto y tipo de gasto no existen los “regalos”. Así, la respuesta será contundente: “Esta administración no ha otorgado ningún regalo”. Para fundamentar su respuesta, remita al Presupuesto de Egresos aprobado y publicado en el sitio de Transparencia.

No la haga de intérprete, eso déjelo al organismo garante. Si el solicitante quiso decir “donativos”, “aportaciones”, “transferencias”, pues eso es otra solicitud, y en la respuesta no dé más información de la que le soliciten ni aporte elementos que abran la puerta a un recurso u otra solicitud. Por ejemplo, en el caso anterior, ni se le ocurra responder: “Esta administración no ha otorgado ningún regalo; sin embargo, en el Presupuesto de Egresos se registran donativos, aportaciones, transferencias…”; y menos aún responder: “para más información puede consultar el Presupuesto de Egresos y el Clasificador por Objeto y Tipo de Gasto para la Administración Pública”. No se ponga la soga al cuello.

Recuerde que la atención de solicitudes de información debe tratarse como demandas, y por ello, sólo responder a lo “preguntado”, no más.

Si no le queda otra opción y tiene que entregar lo solicitado, está el recurso del formato. Todo documento que entregue con información conviértalo a un archivo PDF (Portable Document Format), pero en imagen, así, protege el documento y se protege usted. Si en la solicitud de información se le indicó que se lo entreguen en “formato abierto”, diga en la respuesta que así se generó y se encuentra disponible. En caso de el solicitante acuda el ITEI, manténgase en su dicho, y al final aplique la máxima de ganar tiempo: entregue el archivo como se pidió, pero al final (Guía para ser cínicamente opaco, II. https://goo.gl/w7ADyL).

¿Qué sigue? Veremos cómo ocultar información fundamental en los sitios de transparencia.

Twitter: @jrubenalonsog