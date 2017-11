Obispos mexicanos en parsimonia

A partir de hoy, hasta el próximo viernes, se realizará la CIV Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano (CEM). Momento de encuentro entre obispos, oportunidad para dialogar con autoridades federales, oportunidad para definir su rumbo, y realizar corrillos de política eclesiástica.

La agenda de temas (ver http://bit.ly/2yU2vya) tiene un tema central, rezagado: aprobar el documento base del Proyecto Global Pastoral 2031-2033 (PGP). Se trata de un asunto que debieron definir en el primer semestre de 2016, pero postergaron. Llegó noviembre de 2016 y ni documento base tuvieron. Sólo borradores cuestionados porque ofrecían más de lo mismo, sin rumbo. Una Iglesia cupular sin brújula, sin liderazgo, silente. Llegó asamblea de la CEM del 25-28 de abril de 2017, y tampoco pudieron sacar su proyecto. En esa asamblea se plantearon Presentar y consensuar la segunda fase del Proyecto, y acordar las líneas de seguimiento así como la fecha de su publicación (ver http://bit.ly/2iQA0Xo). Ahora, señalan tener un documento base. ¡Qué parsimonia!

¿Líneas de acción marcadas por Francisco Papa? El mensaje que les dio en la Catedral de la Ciudad de México durante su visita, el 13 de febrero de 2016 (ver http://bit.ly/1TgUg0S), sería su guía: “Sean [...] Obispos de mirada limpia, de alma trasparente, de rostro luminoso. No le tengan miedo a la transparencia. La Iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad; no se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa; no pongan su confianza en los ‘carros y caballos’ de los faraones actuales [...] No pierdan tiempo y energías en las cosas secundarias, en las habladurías e intrigas, en los vanos proyectos de carrera, en los vacíos planes de hegemonía, en los infecundos clubs de intereses o de consorterías. No se dejen arrastrar por las murmuraciones y las maledicencias”.

En los corrillos... la sucesión de Norberto Rivera Carrera como arzobispo primado de la ciudad de México: ¿cuándo hará efectiva Francisco Papa su renuncia por límite de edad?, ¿quién será el sucesor? ¿El Papa, a propuesta del nuncio Franco Coppola y sugerencia de los obispos, se esperará a que pase el proceso electoral 2017-2018? ¿Será la asamblea “despedida” de Rivera Carrera?

A la asamblea acude el nuncio Coppola, quien aprovecha para dialogar con obispos y sondear tanto ese tema como la promoción de sacerdotes al episcopado, y cambios de obispos a otras diócesis. Es la grilla eclesiástica.

