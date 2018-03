Guía para ser cínicamente opaco, II

Continuemos con la transparencia a la inversa. El tiempo es tu mejor aliado, y la Ley de Transparencia puedes usarla a tu favor. Que si en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información se indica que la entrega de información debe ser oportuna (artículo 13), entonces es necesario considerar qué es oportuno, para quién y cómo ser oportuno.

La Real Academia Española define oportuno como aquello que “que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene”; luego, (a la inversa), no olvides que la conveniencia es para quien debe entregar la información, por lo que debes conocer y ponderar lo que se pide, cómo y para qué podría usarla el solicitante y si esto muestra o no algo que incomodará a alguien.

Resuelto lo anterior, toma en cuenta lo que muchos ya hacen: aprovechar el sobreseimiento como vía para ganar tiempo.

Si previniste o no al solicitante para ganar tiempo, y aún así éste insistió en la solicitud, y no te queda más que entregarla, utiliza el sobreseimiento. ¿Cómo? Entrega, al límite de los plazos parte de lo que te pidió, en otro soporte o formato, pídele que tiene que acudir a la Unidad de Transparencia para que le entreguen copias de lo solicitado (aunque no lo haya pedido) o algo distinto a lo pedido (siempre puedes decir que fue un error); toma en cuenta las causales para que proceda este recurso y que el solicitante puede emplear (artículo 93 de la Ley de Transparencia de Jalisco).

Si con la prevención ganaste hasta cuatro días hábiles extras al plazo de entrega, con el recurso de revisión ¡puedes conseguir semanas!, pues ahora el asunto queda en manos del ITEI que ya tiene carga de trabajo.

En el recurso de revisión, todo lo que el ITEI te pida entrégalo el último día, y cuando el comisionado que lleva tu recurso está por presentar una ponencia ante el pleno del organismo, envíale la información al solicitante y notifícale al comisionado, con esto, el ITEI tendrá que sobreseer el recurso. ¡Felicidades, eres especialista en la “oportunidad” y “cumples con la ley”!

Pero cuidado. De esto dejas marca. El Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal del INEGI, muestra que los sobreseimientos van en aumento (ver http://bit.ly/2p0eD9W). En Jalisco, en 2015 el 26.22 por ciento fueron sobreseimientos sobre el total de recursos presentados ante el ITEI, y en 2016, aumentó a 39.4 por ciento. ¡Qué mala onda!

