2018, elección a ciegas

En este proceso electoral federal y los 30 locales concurrentes están en disputa 18,299 puestos de elección popular, desde Presidente de la República a munícipes. El próximo 1 de julio, al corte de finales de abril, podrán participar en todo el país 89 millones 418,243 potenciales electores inscritos en el listado nominal, pero en condiciones de oscuridad sobre quienes aspiran a los cargos en juego. Elecciones a ciegas, sólo guiados por lo que los propios aspirantes deciden mostrar.

De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, es información fundamental de todos los partidos políticos el publicar (sin solicitud de por medio) “el currículo con fotografía reciente de todos los precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, con el cargo al que se postula, el distrito electoral y la entidad federativa (Artículo 76, fracción XVII).

En el sitio de candidaturas del Instituto Nacional Electoral (INE), http://candidaturas.ine.mx, dispuesto desde el pasado 9 de abril, sólo existe el currículum con fotografía de Margarita Zavala, entre los aspirantes a la Presidencia de la República; del resto, nada; en el caso de candidatos al Senado, los registros no superan el 3.22 por ciento de los aspirantes; y entre candidatos a diputados no llegan entre partidos al 2.12 (de independientes alcanzan 5.26 por ciento de registros).

Si se visitan los sitios de los partidos políticos, el impedimento para acceder a la información comienza con poner la información en los “formatos de carga” (archivos descargables en Excel) de la Plataforma Nacional de Transparencia, en los que hay que buscar el hipervínculo a la página donde supuestamente habría información.

El caso emblemático sobre opacidad confesa es el del PRI, que pone “notas” donde en el archivo del currículum y fotografía de los precandidatos y candidatos: “No se cuenta con el CV porque el marco jurídico aplicable no exige solicitarlo a las y los aspirantes y por otro lado, los artículos 208 de los Estatutos y 48 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidaturas, prohíbe solicitar a los aspirantes más requisitos que los establecidos” y “Artículos 190 de los Estatutos y 12 del Reglamento para la Elección de Dirigentes y Postulación de Candidatos no permiten solicitar CV a los aspirantes; dicha información no obra en los archivos de esta Comisión”. O sea, por mis pistolas no cumplo con la ley. Del resto, no se puede hablar de lo que no existe.

¿Dónde está el INAI en todo esto? Consistiendo una elección a ciegas.

Twitter: @jrubenalonsog