Corrupción: el caso ejemplar de Chile

El episcopado de Chile, todos los obispos, después de discernir, no discutir, la situación de la Iglesia católica en ese país andino a causa de casos de pederastia presentó al papa Francisco su renuncia a sus oficios como obispos. Ahora, el Papa, discernirá y determinará cuáles hace efectivas. Un hecho sin precedentes en la Iglesia católica, que, ante la gravedad, debería poner a los episcopados [México] ante ese espejo.

El caso de Chile tuvo como detonante el Caso Karadima (ver http://bit.ly/2GxVYs6), el engaño al Papa en su visita a Chile del 15 al 18 de enero pasado, y las investigaciones conducidas por el “fiscal del Vaticano”, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna.

El pasado 15 de mayo, convocados por el Papa, los obispos chilenos fueron recibidos en el Vaticano con unas conclusiones que Francisco les expuso, para discernir, no para discutir. “Las ideas se discuten, las situaciones se disciernen”, les dijo. La transcripción de lo planteado por el Pontífice no sólo expone la gravedad del caso, sino que van más allá: identifica causas y situaciones sistémicas profundas que favorecieron la pederastia y otros delitos. La transcripción de esas conclusiones se puede consultar en http://bit.ly/2IA9cX9 o en http://bit.ly/2LhNwk7.

Si queremos, este caso en su conjunto se puede abordar desde la corrupción, y resulta ejemplar para atenderla, sin que sea ésta y los casos concretos (con actos delictivos) sean su finalidad última. En otras palabras, el Papa ubica el entorno corrompido y sus manifestaciones como la referencia a resolver, corregir, pero para recuperar y cumplir con la misión originaria de la Iglesia.

“Sería irresponsable de nuestra parte no ahondar en buscar las raíces y las estructuras que permitieron que estos acontecimientos concretos se sucedieran y perpetuasen”; “debemos abordar los casos concretos y a su vez, con la misma intensidad, ir más hondo para descubrir las dinámicas que hicieron posible que tales actitudes y males pudiesen ocurrir”, puntualizó.

Los sistemas anticorrupción, así como las propuestas “mesiánicas” de candidatos para combatirla, deberían considerar este abordaje ejemplar, incorporando la apropiación del problema y su solución: “allí donde la responsabilidad no es asumida y compartida, el culpable de lo que no funciona o está mal siempre es el otro. Por favor, cuidémonos de la tentación de querer salvarnos a nosotros mismos, salvar nuestra reputación”… “Sólo podemos lograrlo [mediaciones necesarias para que nunca más vuelvan a perpetuarse] si lo asumimos como un problema de todos y no como el problema que viven algunos.”

Twitter: @jrubenalonsog