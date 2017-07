De nuevo la caja de Pandora puede ser abierta

El mito griego cuenta que a Pandora le fue dada una caja que contenía todos los males del mundo, se le indicó también que no debía abrirla bajo ninguna circunstancia. Pero la curiosidad la venció y abrió la caja...

Una vez más la caja de Pandora podría abrirse. Sin embargo, no es la curiosidad la que puede llevar a alguien a liberar su contenido, sino motivos económicos muy precisos. ¿Qué sería liberado? Decenas de victimarios, esclavitud, violencia, impunidad...

En la Cámara de Diputados y el Senado intereses oscuros aún intentan influir sobre los legisladores para modificar la ley general contra la trata, pues unas cuantas personas se han infiltrado en el Poder Legislativo para proteger los intereses económicos de los explotadores.

Hoy más que nunca, las autoridades mexicanas tienen que trabajar con sus homólogos internacionales para hacer frente a la trata, que ha establecido mundialmente redes delictivas que esclavizan a miles de víctimas. Para desarticular estas redes, necesitamos trabajar juntos en un plano de cooperación respetuoso de las soberanías de cada país.

Vale la pena hacer algunas anotaciones acerca del Trafficking in Persons (TIP) Report 2017, que cada año es realizado y publicado por el Departamento de Estado de nuestro vecino del norte.

Hablar de calificaciones es reducir toda una lucha frontal contra la trata a un frío número y esto no es justo para las autoridades de policía, investigación, ministeriales y jueces que día a día enfrentan a la delincuencia organizada.

Recientemente, en la Cumbre de Malta, el modelo de reintegración para sobrevivientes de explotación sexual diseñado y ejecutado por la sociedad civil mexicana fue reconocido e incluso se exhortó a otros países a implementarlo.

Esto es un éxito de México, tanto de su gobierno como de su sociedad civil que han trabajado más de 10 años de la mano en este tema.

Las recomendaciones del llamado TIP Report en lo concerniente a reformar la ley para incluir medios comisivos no son una propuesta acertada, ya que una cuestión de redacción del tipo penal no cambiará la realidad, sobre todo, cuando tenemos una ley general que está dando resultados. Cada país debe tener las leyes que su realidad exige. Nuestro sistema penal es diferente a otros en el mundo y esta situación se contempló en la redacción de la ley general en 2012. Por eso se eligió, como lo han decidido otras naciones latinoamericanas, que los medios comisivos no aparecieran explícitos en el tipo penal, aunque sí como agravantes.

La no existencia de medios comisivos en la ley general es lo que le ha dado dinamismo, así las autoridades pueden hacer frente a la trata.

La crítica constructiva y objetiva es bienvenida, pues nos permite crecer como país, y el TIP Report debe ser visto como eso: un simple reporte, sin que constituya obligatoriedad o sea visto como la palabra absoluta a seguir. Si no, deja de ser una herramienta administrativa y pasa al plano de lo político, circunstancia que no es sana, porque se estaría violando el principio internacional de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

Existen voces que pretenden asumir el TIP Report como justificación para hacer modificaciones a la ley general, ello no es acertado y, por el contrario, es peligroso.

Tenemos una ley que funciona, si se quiere perfecta, tendrían que hacerse pequeños ajustes por expertos. Nadie quiere que en materia de trata ocurran situaciones como las que estamos viviendo con el sistema penal acusatorio en el que la puerta se entreabrió para miles de victimarios sentenciados.

En efecto, México debe realizar más esfuerzos contra la trata y para ello se requiere un diagnóstico adecuado y objetivo.

Por esta razón, Unidos contra la Trata y las organizaciones aliadas estamos trabajando en la creación de una base de datos sobre las sentencias emitidas por este delito. Estamos analizando sentencias dictadas entre junio 2012 y marzo 2017, con el propósito de conocer si fueron condenatorias o absolutarias, los motivos de dicha resolución, así como la modalidad de trata que se denunció.

Estas sentencias fueron entregadas por los poderes judiciales de los estados de la República y la Federación a través de solicitudes de acceso a la información. En varias ocasiones encontramos obstáculos y opacidad. Hablamos de un trabajo nada sencillo, que se ha sobrepuesto a la falta de compromiso de algunas autoridades.

Hay que agregar que la elaboración de esta base de datos con apoyo de una ex fiscal de Fevemitra, alumnos de la UAEM, con apoyo del rector Alfredo Barrera Baca, prestigiados abogados y el periodista Óscar Balderas, de VICE News. Con base en ella será posible hacer un diagnóstico más certero sobre la eficiencia de la ley general.

La legislación en materia de trata debe avanzar, pero ¿cuál es la dirección adecuada? Esta es la respuesta que obtendremos con el análisis de las sentencias y no con la injerencia de países extranjeros ni intereses económicos ni oportunismo político.

Una vez que esté terminada la base de datos, Unidos contra la Trata —con el apoyo del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Rotary Club, la Coalición "De víctima a superviviente", Pozo de Vida, Consejo Nacional de Abogacía, Asociación Nacional de Doctores en Derecho, otras organizaciones, periodistas, artistas, empresarios y políticos independientes— afinará propuestas ya existentes redactando una iniciativa ciudadana para blindar la ley general. De este modo la voz de la ciudadanía, en un ejercicio democrático, contrarrestará los intereses oscuros.

En palabras del periodista Pedro Ferriz de Con, quien se unió a este movimiento participando en la rueda de prensa que tuvimos el 5 de julio: "Con estas iniciativas viables los mexicanos podemos decir abiertamente que rechazamos la trata de personas bajo un principio de cero tolerancia. No puede haber permisividad ni institucionalización del delito".

Esta iniciativa busca un millón de firmas para presentarlas en la Cámara de Diputados. Hacemos un llamado a la sociedad civil a estar al pendiente de estos dos proyectos y a sumarse, llegado el momento, a la iniciativa. Pronto comunicaremos cómo pueden contribuir con su firma a blindar la ley general.

También llamamos a todos los legisladores y autoridades mexicanas e internacionales a trabajar para construir naciones donde haya cero tolerancia a la explotación. Los invitamos a escribir leyes más humanas que en verdad hagan libres a nuestra gente y restituyan la dignidad de aquellos que han sido esclavizados. Leyes que nos encaminen al castigo del explotador final.

Diputados y senadores actúen con prudencia y cordura. Escuchen a las supervivientes. Estudien a fondo cualquier reforma a la ley general y no la voten hasta estar seguros de que los derechos de las víctimas siempre serán respetados.

Más allá de cuestiones semánticas y, como dicen los expertos jurídicos, cuestiones de técnica jurídica, lo cierto es que tenemos una ley que está funcionando y se está aplicando como desde un inicio se planeó. Debemos cuidar que no sea modificada por quienes desean liberar el contenido de la caja de Pandora.

¿Quién puede evitar que la caja sea abierta? Todos los que vemos en nuestro prójimo a un igual. Blindemos la ley general: protejamos a las víctimas. Que los intereses oscuros de los que cobijan a los tratantes no decidan el futuro de nuestras familias.

Todos podemos denunciar trata al 018005533000 o en unidoshacemosladiferencia.com



* Presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata AC.

Twitter @rosiorozco