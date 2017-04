¡La Semana Santa también es para reflexionar!

Quienes profesamos el culto católico recordaremos la pasión, la muerte y la resurrección del hijo de Dios. Jesús en la cruz sacrificado para redimir los pecados humanos. Un acto de amor sublime, que ha de persuadir a la reflexión individual y colectiva…

La Semana Mayor también representa la suspensión de actividades escolares y laborales y espacio de encuentro entre las familias y con los amigos; incluso, oportunidad de vacacionar y descansar y, para algunos, hasta de rendir tributo a la frivolidad y al consumismo…

Pero más allá del significado religioso y civil, en esta ocasión la humanidad atraviesa por otro momento de gran convulsión e incertidumbre, lo cual debería hacernos meditar sobre aquello que verdaderamente está a nuestro alcance aportar para la construcción de una mejor sociedad, de un mundo menos violento y más justo.

Cuando se reúnen ya varios años sobre la faz de la tierra y por la experiencia acumulada parecería que difícilmente podría sorprenderme algún acontecimiento social negativo… la triste, terca y dolorosa realidad demuestra lo contrario, como sucedió en Siria: ataques criminales lanzados con armas químicas por un dictador sin escrúpulos —como todos los tiranos lo son— hacía un pueblo indefenso.

Aún no salgo del asombro y me lacera el alma ver las imágenes de las víctimas de esta guerra civil y crisis humanitaria, en particular de los niños… Y al margen de las motivaciones políticas y religiosas del conflicto —que ya es de orden internacional— sufro por los niveles de maldad que existen en la condición humana, confirmados con las agresiones terroristas de ayer a dos iglesias en Egipto, que dejaron otro saldo de horror…

Intolerancia, materialismo, discriminación, fanatismo, egoísmo, soberbia, envidia, oportunismo, corrupción y violencia, parecerían ser el signo del siglo XXI y los “valores” que hoy nos rigen. Y en ellos se encuentran las causas de los problemas contemporáneos de la sociedad mundial y cuya solución está principalmente en manos de nuestros gobernantes, pero no del todo…

Y como me resisto a aceptar como fatalidad que el hombre es el lobo del hombre… tengo certeza de que en nuestros propios microcosmos mucho podríamos hacer para revertir esa situación, si con firmeza empezamos a rescatar y promover nuestros auténticos valores: el respeto a la vida, la genuina solidaridad y el amor al prójimo como a uno mismo.

O, dicho de otra forma, si tratamos siempre a los demás como quisiéramos ser tratados; o mejor aún, como nos gustaría trataran a nuestros seres más queridos y próximos… ¡Corre semana de introspección y no solo de goce y recreación!

